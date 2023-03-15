«صحة الدقهلية» تختتم دورة تدريب الأطباء على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى

اختتمت فعاليات دورة تدريب الأطباء على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وإشراف الدكتور محمد زين عبدالحليم مدير إدارة التدريب والدكتور هاني حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى.

استهدفت الدورة التى استمرت على مدار ثلاثة أيام الأطباء من كافة التخصصات، حيث زودت الدورة المشاركين بمعارف عن طرق انتقال العدوى والاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى بالمنشآت الصحية.

وشدد الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى، على ضرورة الالتزام بتطبيق احتياطات ومعايير مكافحة العدوى للحد من انتقالها للمترددين على المنشآت الصحية جنبا إلى جنب ومقدمي الخدمة الصحية، لافتاً إلى أن الهدف من الدورة زيادة المعرفة بمعايير الوقاية والتحكم في العدوى وذلك في إطار السعي لتحسين محتوى جودة الخدمات والحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة.

من جانبه أكد الدكتور محمد زين مدير ادارة التدريب والمدارس على أهمية التدريب المستمر للأطقم الطبية لرفع جودة الخدمة الطبية المقدمة بجميع المنشآت الصحية بالدقهلية، مشيراً إلى حرص إدارة التدريب على استمرار الدورات التدريبية في مختلف المجالات .