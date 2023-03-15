«الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» موعد ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه منذ يوم الجمعة المقبلة من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة المتوقعة على مختلف محافظات مصر، والقاهرة الكبرى.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "سيشعر المواطن بالأجواء الدافئة نهارًا على المناطق الشمالية، مع وجود نشاط للرياح على المناطق الشمالية ووجود عاصفة محملة بالأتربة".

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة من 5 لـ 6 درجات مئوية، وذلك نظرًا لتأثر البلاد هذه الأيام بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية مع وجود امتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء فصل الشتاء رسميًا، والذي من المقرر له أن ينتهي في الـ 20 مارس، ليبدأ فصل الربيع في الـ 21 من الشهر الجاري بدايًة مع عيد الأم.

وقالت غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "ويستمر فصل الربيع 3 شهور، ومن المقرر أن يبدأ فصل الصيف في الـ 21 من شهر يونيو، وبالتالي فهو بعيد جدًا، لذا أنصح الناس في الوقت الحالي بعد تخفيف ملابسهم، حتى لا يصابوا بنزلات البرد".

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.