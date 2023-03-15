ديبورتيفو: 6 أندية أوروبية مهتمة بالتعاقد مع فرانك كيسى

كشفت تقارير صحفية اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالتعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب كيسي ضمن صفوف برشلونة منذ انضمامه من فريق ميلان الإيطالي، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن أندية إنتر ويوفنتوس ونابولي الإيطالية مهتمة بالتعاقد مع كيسي، إضافة إلى توتنهام هوتسبير وتشيلسي ومانشستر يونايتد من انجلترا.

ولعب كيسي 31 مباراة منذ انضمامه لصفوف برشلونة، وسجل هدفين وصنع 3 لزملائه في الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يشعر بالتكيف يومًا بعد الآخر مع أسلوب برشلونة، ولا يفكر في الرحيل عن النادي ويرى أن الأفضل بالنسبة له هو التركيز مع الفريق.

فيما قد تفكر إدارة النادي في فتح باب الرحيل أمام اللاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب الوضع الاقتصادي للفريق.

فرانك كيسي بدأ مسيرته ضمن صفوف فريق ستيلا كلوب الإيفواري، وانتقل لنادي أتالانتا تحت 19 عامًا على سبيل الإعارة بين يناير ويونيو 2015، ثم انتقل بشكل رسمي لصفوف فريق أتالانتا، ورحل منه معارًا لفريق تشيزينا على سبيل الإعارة في صيف 2015 وعاد للنادي في الصيف المقبل، قبل أن ينضم لنادي ميلان في صيف 2017 على سبيل الإعارة لمدة موسمين قبل أن ينتقل بشكل نهائي لميلان في صيف 2019.

وشارك كيسي في 223 مباراة بقميص فريق ميلان وسجل 37 هدفًا وصنع 16 لزملائه قبل الانضمام لبرشلونة والمشاركة في 17 مباراة وتسجيل هدف واحد فقط، ولعب 329 مباراة خلال مسيرته الاحترافية وسجل 50 هدفًا وصنع 25.

ولعب فرانك كيسي 56 مباراة بقميص منتخب كوت ديفوار، وسجل 7 أهداف وصنع 5 لزملائه في المنتخب.