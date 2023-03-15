فلسطين تدين نصب قوات الاحتلال كاميرات مراقبة فى ساحات المسجد الأقصى

أدانت السلطات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، نصب قوات الاحتلال الإسرائيلي كاميرات مراقبة فى ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وأكد مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، اليوم، أن نصب قوات الاحتلال كاميرات مراقبة في ساحات المسجد الأقصى، يعد أمرا خطيرا، واعتداء على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك وعلى الوصاية الأردنية.

وشدد الرويضي في تصريحات صحفية، على أن هذه الإجراءات دليل على أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة تدير ظهرها لكل الاتفاقيات والالتزامات الدولية، وعلى مضيها في برنامجها المتجه للتصعيد في مدينة القدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

كما حمل الرويضى حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد نتيجة لهذه الإجراءات والاعتداءات المستمرة على المسجد.

وأكد المسؤول الفلسطيني رفض أي إجراءات وخطوات اسرائيلية في المسجد، أيا كان شكلها.

ودعا الرويضى الأطراف المعنية إلى التدخل لإيقاف ما تخطط له حكومة الاحتلال في القدس والأقصى، والتي بدأت خطواتها التصعيدية مع وضع الكاميرات بدعوى تجنب تصعيد الوضع في شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يكشف مخططات الاحتلال من حرمان المسلمين والمقدسيين من حق العبادة والصلاة في المسجد الأقصى.

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

والثلاثاء، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الكنيست الاسرائيلية بالقراءة الأولى على إلغاء ما يسمى «قانون الانفصال»، كخطوة رئيسية لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية الواقعة في شمال الضفة الغربية.

وقالت الخارجية الفلسطينية، "القانون يمهد لعودة المستوطنين إلى شمال الضفة الغربية، والبناء فيها، وهو ما يؤدي لنهب المزيد من الأراضي وتعميق الاستيطان، وتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي، في الضفة".

وأشارت إلى أن المضي في إقرار هذا التشريع يعد تصعيدا خطيرا في الأوضاع على ساحة الصراع، واستخفافا بالجهود المبذولة لخفض التوتر وتحقيق التهدئة، داعية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا العبث، والتخريب الإسرائيلي الرسمي في ساحة الصراع.