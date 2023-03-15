الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يفتتح مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية غدًا

رضا حجازي
رضا حجازي

يفتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بسموحة في محافظة الإسكندرية، غدًا الخميس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد حددت شروط العمل بوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهي:

ـ يتم فتح باب التقدم من 12مارس 2023 حتى 19 مارس 2023.

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام بأكتوبر 2023.

ـ يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات

والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

ـ يتاح التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمى التعليم

العام والفنى.

ـ يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمى التعليم الفنى فقط.

ـ سيتم التعامل مع الناجحين فى الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل

إلى المدرسة التى تم التقديم للاتحاق بها.

ـ في حالة الإشـارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

ـ ملء استمارة التقديم، على الرابط التالي: eg.gov.emis.tawzef.

 

16 مارس التربية والتعليم والتعليم الفني أكتوبر 2023 التكنولوجيا التطبيقية التقديم للوظائف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم العلوم والتكنولوجيا المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

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وائل لطفي

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