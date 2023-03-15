16 أبريل.. الأقباط يحتفلون بعيد القيامة المجيد

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الانبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم الأحد 16 أبريل المقبل.

يترأس بابا الكنيسة القداس الإلهي يوم السبت مساءً بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بحي العباسية بالقاهرة.

واعتاد الأقباط مشاركة قداسة البابا في قداسات الأعياد التي قسمها البابا شبه ثابت فيترأس قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، بينما يرأس قداس عيد الغطاس من الكاتدرائية المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالاسكندرية ويعود إلى مقره الباباوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية في عيد القيامة المجيد حيث يترأس القداس بالكتنيسة الكبرى التي تحمل مسمى مارمرقس.

هذا ويتسم قداس العيد بتمثيلية القيامة القيامة يقوم بها الأرشذياكون إبراهيم عياد جرجس الأشروبي مرتل الكاتدرائية امام البابا تواضروس الثاني.