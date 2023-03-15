الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

16 أبريل.. الأقباط يحتفلون بعيد القيامة المجيد

عيد القيامة المجيد
عيد القيامة المجيد

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الانبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم الأحد 16 أبريل المقبل.

يترأس بابا الكنيسة القداس الإلهي يوم السبت مساءً بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بحي العباسية بالقاهرة.

واعتاد الأقباط مشاركة قداسة البابا في قداسات الأعياد التي قسمها البابا شبه ثابت فيترأس قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، بينما يرأس قداس عيد الغطاس من الكاتدرائية المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالاسكندرية ويعود إلى مقره الباباوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية في عيد القيامة المجيد حيث يترأس القداس بالكتنيسة الكبرى التي تحمل مسمى مارمرقس.

هذا ويتسم قداس العيد بتمثيلية القيامة القيامة يقوم بها الأرشذياكون إبراهيم عياد جرجس الأشروبي مرتل الكاتدرائية امام البابا تواضروس الثاني.

احتفالات عيد القيامة المجيد عيد القيامة المجيد 2023 عيد القيامة المجيد ٢٠٢٣ عيد القيامة المجيد موعد عيد القيامة المجيد 2023 موعد عيد القيامة المجيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

ضبط سارقى فيلا محمد صلاح.. هكذا خططا للجريمة

اعترافات سارق فيلا محمد صلاح: «مهجورة فاستعنت بصديقى»

المؤبد للمتهمين بقتل مواطن بسبب خلافات فى الشرقية

إحالة سائق دهس طفلا ببولاق الدكرور للمحاكمة

السعودية: وساطة الرئيس الصيني سهلت اتفاق الرياض وطهران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

جمال-أسعد

التدين والفن

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يبدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر 3 أيام

الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلى على إلغاء قانون «فك الارتباط»

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة