الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عقب تعدي ممرضة على طفل..

نائب محافظ مطروح: رعاية الأطفال المعثور عليهم أمانة في أعناقنا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، زيارة مفاجئة لقسم المعثور عليهم التابع لإدارة مطروح الصحية، عقب تعدي ممرضة على طفل من المقيمين في القسم وأحدثت إصابته.  

وأوضحت لـ"الدستور"، أنها تابعت ملابسات واقعة التعدي على الطفل حيث اطمأنت على حالة الطفل الصحية وعلى الأطفال المتواجدين في القسم، مشددة على حسن التعامل مع الأطفال ورعايتهم ومراعاة حالتهم النفسية وعدم التعدي عليهم تحت أي ظروف.

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وأضافت نائب محافظ مطروح أنه تم إجراء الفحوصات لجميع العاملين وتم مراجعة جميع ملفات التمريض المكلف بالعمل وذلك لتأهيلهم للعمل بالشكل الإنساني الذي يليق بالتعامل مع الأطفال ودراسة كافة احتياجات القسم.  

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وأشارت إلى أنها عقدت اجتماع عاجل مع الممرضين العاملين في القسم بحضور مسئول حماية الطفل بمطروح، مؤكدة على وضع معايير لاختيار من يقومون برعاية الأطفال وإجراء اختبارات نفسية بشكل دوري لهم لضمان حماية الأطفال من أي ضرر "رعاية الأطفال المعثور عليهم أمانة في أعناقنا".

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حماية الطفل نائب محافظ مطروح واقعة التعدي قسم المعثور عليهم مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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