الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات موسعة استهدفت ضبط البضائع المهربة جمركيًا في 24 ساعة.

أسفرت عن ضبط 7 قضايا في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية في مجال تهريب النقد، وضبط 2249 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال الأمن العام، جرى ضبط 44 قضية، وجرى ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 286 حكما قضائيا متنوعا، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وزارة الداخلية قطاع أمن المنافذ تهريب النقد حملات موسعة المهربة جمركي ا البضائع

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وائل لطفي

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