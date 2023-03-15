إحالة قاتل ربة منزل فى شبرا الخيمة للمفتى

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم بإحالة عامل متهم بقتل ربة منزل بشبرا الخيمة للمفتي، وحددت جلسة 8 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

تضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 26785 لسنة 2022، جنايات قسم أول شبرا، والمقيدة برقم 2934 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم " أحمد. ا"، 28 سنة، عامل، بقتل المجنى عليها منى محمود، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم توجه إلى مسكنها وقام بالتعدي عليها باستخدام أدوات "زجاجة وأسطوانة غاز" ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بأن كال لها عدة ضربات استقرت بعموم جسدها قاصدًا من ذلك قتلها.

وأحرز أدوات "زجاجة وأسطوانة غاز" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.