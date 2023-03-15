تقتل زوجها للارتباط بعشيقها بكفر الشيخ.. والنيابة تحيلهما للمحاكمة

أحال المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، نقاشا وربة منزل إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة قتل الزوج وتحديد جلسة في أبريل؛ لمحاكتهما.

وجاء في أمر إحالة كل من نقاش وربة منزل؛ لأنهما بتاريخ 30 إبريل 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بالنسبة للمتهم الأول قتل المجني عليه "ح.ا"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتبين بأن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك سلاحًا أبيض محل الاتهام الثاني وذلك بأن اتصل بالمجني عليه طالبًا لقاؤه لتوصيله لوجهة أرادها وانتظره بالمحل الذي أيقن مروره منه قادمًا إليه، وعقب ملاقاته استدرجه إلى مكان ناء غير مطروق وما أن شاهده منفردًا عاجلة طعنًا بسكين أعده سلفًا لذلك حتى أزهق روحه.