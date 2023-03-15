الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات للمتهم بسرقة دارجة بخارية بالشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شابًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه وآخرين سبق محاكمتهم فى جناية سرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه بدائرة مركز منيا القمح.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

وتعود أحداث القضية رقم 20274 لسنة 2022 جنايات مركز منيا القمح، المقيدة برقم 1902 لسنة 2020 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة زكرى. م، وآخرين سبق محاكمتهم، إلى محكمة جنايات الزقازيق.

وتبين سرقة دراجة نارية - توك توك- ومبلغ من المال من المجنى عليه محمد ح س خ، وذلك عن طريق الإكراه بالطريق العام بدائرة مركز منيا القمح.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين قد حازوا أسلحة نارية هددوا بها المجنى عليه وتمكنوا من الاستيلاء على المسروقات فى الطريق العام بدائرة مركز منيا القمح.

منيا القمح السجن المشدد محافظة الشرقية محكمة جنايات الزقازيق

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وائل لطفي

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