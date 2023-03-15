كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية تحتفل بيوم الدبلوماسية المصرية

احتفلت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية فى جامعة الإسكندرية، بيوم الدبلوماسية المصرية الذي يوافق 15 مارس من كل عام، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه.

نظَمَت الكلية ندوة تحت عنوان «السياسة الخارجية المصرية والتحولات الراهنة في السياسة الدولية»، حاضر فيها السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وأدارها الدكتور ممدوح منصور رئيس قسم العلوم السياسية بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والطلّاب من قسمي الاقتصاد والعلوم السياسية.



وأكد الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية أن هدف اللقاء وهو تعريف الأجيال الجديدة من الطلاب بالدور الوطني والتاريخي لرجالتها الأوفياء، والدور المحوري الذي تؤديه الدبلوماسية المصرية منذ إعادة العمل بوزارة الخارجية بمصر في 15مارس 1922 على المستويين؛ الإقليمي والدولي، مؤكدًا على الكفاءة العالية التي تتحلى بها الدبلوماسية المصرية بكل كوادرها الوطنية الأصيلة، وأكد الدكتور وهبان أن الدبلوماسية المصرية نجحت على مدار العقود الماضية في تجاوز الكثير من التحديات، والتأقلم مع المتغيرات الدولية، وإقامة علاقات متوازنة مع كافة دول العالم، مشيرأ إلى أن الثوابت الأساسية التي تتمتع بها الدبلوماسية المصرية في سياستها والتي دومًا ما ترتكز على الموازنة بين المبادئ والمصالح.

واستَهلَّ السفير محمد العرابي حديثه بالتعبير عن سعادته بوجوده في كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية والتي ألتحق سبعة من خريجيها بالسلك الدبلوماسي المصري في مطلع العام الحالي وهو ما يعتبر بمثابة شهادة نجاح للكلية ودليل قاطع على جودة وكفاءة التعليم بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، وقدم السفير عدد من النصائح للطلاب لاجتياز امتحانات وزارة الخارجية وعلى رأسها ضرورة إجادة لغتين أجنبيتين على الأقل بالإضافة للإجادة التامة للغة العربية، والمعرفة الجيدة للقانون الدولي والتاريخ مؤكدًا على أنَّ الاجتهاد والكفاءة هما المعياران الوحيدان لاجتياز امتحانات السلك الدبلوماسي، وقدم تعريفاً بالسياسة الخارجية والدبلوماسية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تؤديه الدبلوماسية في حياتنا اليومية وتأثيرها المباشر على الشأن الداخلي للدول، وأكد السفير محمد العرابي على أن الدولة المصرية تسير على توازن دقيق جدا بين المباديء والمصالح، الأمر الذي يتطلب قدر كبير جدًا من الدقة والمهنية.

وأكد أن موقع مصر الجغرافي هو موقع استراتيجي بالمقام الأول وأن قناة السويس هي قيمة استراتيجية مضافة خصوصاً مع الأهمية الجيو-استراتيجية المتزايدة للبحر الأحمر. أما بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية تجاه الجوار الاستراتيجي، وأشار السفير إلى أن مصر في سياستها الخارجية مع دول الجوار الاستراتيجي تعتمد على سياسة السلام، وبناء الاستقرار والتنمية.



واختتمت الندوة ببعض المداخلات من الطلّاب والحضور من أعضاء هيئة التدريس أجاب عليها ضيف اللقاء.

احتفالية كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية

احتفالية كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية

احتفالية كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية