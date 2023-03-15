«الجارديان»: منع 1100 عالم وطالب من دخول المملكة المتحدة

مُنع أكثر من 1000 عالم وطالب دراسات عليا، من العمل في المملكة المتحدة العام الماضي؛ لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وسط حملة حكومية كبيرة على التعاون البحثي مع الصين.

ووفقا للأرقام االتي حصلت عليها صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن عددًا قياسيًا من العلماء وطلاب الدراسات العليا تم رفضهم من قبل وزارة الخارجية البريطانية في عام 2022، وهو 1،104 من العلماء وطلاب الدراسات العليا، ارتفاعًا من 128 في عام 2020 و 13 فقط في عام 2016.

وتأتي الزيادة الحادة في أعقاب تشديد موقف الحكومة من العلاقات العلمية مع الصين، مع تحذيرات من MI5من تهديد تجسس متزايد، وإغلاق مراكز أبحاث رئيسية بهدوء واتهامات من قبل وزير في الحكومة بأن شركة الجينوم الصينية الرائدة سعت بانتظام لاختراقها.

وتصاعدت التوترات الجيوسياسية هذا الأسبوع ، حيث أعلنت الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة عن صفقة متعددة العقود بمليارات الدولارات تهدف إلى مواجهة التوسع العسكري الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. قالت الصين إن خطة Aukus لبناء أسطول مشترك من غواصات النخبة التي تعمل بالطاقة النووية كانت "مسارًا للخطأ والخطر".

رفضت وزارة الخارجية إعطاء تصنيف حسب الجنسية ، لكن البيانات التي قدمتها الجامعات الرائدة بما في ذلك أكسفورد وكامبردج وإمبريال كوليدج تشير إلى أن الأكاديميين الصينيين، في هذه المؤسسات على الأقل ، يمثلون غالبية أولئك الذين تم رفض منحهم التصريح.

وقد رحب البعض بتغيير السياسة، حيث قال خبير أمني إن عدد الأكاديميين الممنوعين "يتناسب مع التهديد".

وقال البروفيسور السير بيتر ماثيسون، مدير ونائب رئيس جامعة إدنبرة ، إن التأخيرات الطويلة والطريقة "الشاملة" التي يتم فيها تطبيق التدقيق تعني أن العملية أصبحت "عقبة في الطريق".

وأضاف أن "الجامعات تدرك تمامًا الحاجة إلى فهم المخاطر وتخفيفها". لكن المشاريع البحثية تتأخر، ومحاولات توظيف الموظفين تتأخر ولا نعتقد أنه من مصلحة أي شخص أن يكون هذا هو الحال. إنها قضية مهمة ".

ويتطلب برنامج الموافقة على التكنولوجيا الأكاديمية (ATAS) التابع لوزارة الخارجية ، والذي تم تقديمه في عام 2007 ، من الدول الخاضعة لرقابة الهجرة التقدم بطلب للحصول على تصريح للعمل فيما يسمى بالبحوث ذات الاستخدام المزدوج وغيرها من الموضوعات "الحساسة".