للاشتباه في وجود غسيل أموال.. محققون أمريكيون يفحصون شركة «ترامب ميديا»

بدأ المدعون العامون الفيدراليون في نيويورك المتورطون في التحقيق الجنائي في شركة وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، العام الماضي فحص ما إذا كانت تنتهك قوانين غسيل الأموال فيما يتعلق بقبول 8 ملايين دولار مع العلاقات الروسية، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.



ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن الشركة - ترامب ميديا ، التي تمتلك منصة Truth Social - خضعت في البداية لتحقيق جنائي بشأن استعداداتها لدمج محتمل مع شركة شيكات فارغة تسمى Digital World والتي كانت أيضًا موضوع تحقيق سابق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.



وقرب نهاية العام الماضي، بدأ المدعون الفيدراليون بفحص قرضين إجماليهما 8 ملايين دولار تم تحويلهما إلى شركة ترامب ميديا عبر منطقة البحر الكاريبي من كيانين غامضين يبدو أنهما يخضعان جزئيًا لسيطرة علاقة حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قالت المصادر.



وتهدد الطبيعة الموسعة للتحقيق الجنائي، والتي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا بتأخير إتمام الاندماج بين ترامب ميديا وديجيتال وورلد، والذي من شأنه أن يوفر للشركة و Truth Social ما يصل إلى 1.3 مليار دولار في رأس المال، بالإضافة إلى قائمة سوق الأوراق المالية.

وحتى لو لم يواجه ترامب ميديا وضباطه أي تعرض جنائي للمعاملات، فإن البصريات لاقتراض الأموال من مصادر قد تكون غير مرغوب فيها من خلال قنوات غير شفافة يمكن أن تلقي بظلالها على صورة ترامب بينما يسعى لاستعادة البيت الأبيض في عام 2024.

ولا يزال مدى انكشاف شركة ترامب ميديا وضباطها لغسيل الأموال غير واضح.. تتطلب القوانين على نطاق واسع من المدعين إظهار أن المدعى عليهم يعرفون أن الأموال كانت عائدات لشكل من أشكال النشاط غير القانوني وأن الصفقة كانت مصممة لإخفاء مصدرها.

لكن خبراء قانونيين قالوا إن محاكمات غسيل الأموال عادة ما تستند إلى أدلة ظرفية ويمكن أن تستند إلى مواد تظهر أنه من غير المرجح أن يكون للأموال المعنية أصول مشروعة.

وجاءت الدفعة الأولى البالغة 2 مليون دولار لشركة Trump Media في ديسمبر 2021 عندما كانت الشركة على وشك الانهيار بعد أن تأخر الاندماج المخطط له مع Digital World - والذي كان من شأنه أن يفتح الملايين للشركة - عندما فتحت لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقيقًا بشأن ما إذا كان هذا الترتيب. كسر القواعد التنظيمية.



واحتاج ترامب ميديا إلى قرض جسر لإبقاء الشركة واقفة على قدميها. لكنها واجهت صعوبة في الحصول على تمويل حتى حصل باتريك أورلاندو، الرئيس التنفيذي لشركة Digital World، على قرض بقيمة مليوني دولار من بنك Paxum المسجل في دومينيكا، وفقًا لإيصال التحويل الإلكتروني الذي راجعته صحيفة The Guardian.

وحدد التحويل الإلكتروني بنك Paxum باعتباره المالك المستفيد، على الرغم من أن السند الإذني حدد كيانًا يسمى ES Family Trust باعتباره المُقرض. وأظهر إيصال التحويل أنه بعد شهرين ، وصلت دفعة ثانية غير متوقعة بقيمة 6 ملايين دولار إلى حساب ترامب ميديا من ES Family Trust.

وفي كلتا الحالتين، رفض أورلاندو تقديم تفاصيل حول الهوية الحقيقية للمقرضين أو مصدر الأموال للمديرين التنفيذيين في شركة ترامب ميديا ، كما روى ويل ويلكرسون ، الشريك المؤسس لشركة ترمب ميديا الذي أطيح به منذ ذلك الحين ، والذي تحول إلى المبلغين عن المخالفات في مقابلة.

وعلى الرغم من أن المبلغين المقدمين إلى شركة Trump Media جاءا ظاهريًا من كيانين منفصلين - الأول Paxum Bank والثاني ES Family Trust - يبدو أن الوصي على ES Family Trust ، وهو شخص يُدعى Angel Pacheco ، كان في الوقت نفسه مديرًا لبنك Paxum.



كما أن العلاقة الروسية، كما تم فحصها من قبل المدعين العامين في مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، تتمحور حول مالك جزئي لبنك باكسوم - شخص يُدعى أنطون بوستولنيكوف، والذي يبدو أنه على علاقة بحليف بوتين ألكسندر سميرنوف.

وعمل سميرنوف، الذي يرأس شركة Rosmorport البحرية التي تسيطر عليها روسيا ، في المكتب المركزي للحكومة الروسية حتى عام 2017. وقبل ذلك ، كان سميرنوف النائب الأول لوزير العدل في روسيا حتى عام 2014، وفي معظم ولايتي بوتين الأولين كرئيس. ، خدم سميرنوف في المكتب التنفيذي للرئيس.

ورفض متحدث باسم وزارة العدل ومكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة جنوب نيويورك ومستشار خارجي لشركة ترامب ميديا التعليق على التحقيق. ولم ترد Rosmorport و Paxum Bank على طلبات للتعليق.

قلق داخل ترامب ميديا

وتسببت الأصول الغامضة بشأن القروض البالغة 8 ملايين دولار في القلق لدى شركة ترامب ميديا، وفي ربيع عام 2022، كان المدير المالي لشركة ترامب ميديا آنذاك فيليب يوهان قد قرر إعادة الأموال ، وفقًا لما ذكره ويلكرسون.

لكن ويلكرسون قال إن الأموال لم تُرد أبدًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن خسارة 8 ملايين دولار من أصل 12 مليون دولار تقريبًا كانت تمتلكها شركة ترامب ميديا في حساباتها في ذلك الوقت كان سيضع ضغطًا كبيرًا على وضعها المالي.

يبدو أن المدعين العامين قد أبدوا أيضًا اهتمامًا خاصًا بالمدفوعات لأن بنك Paxum الخارجي لديه تاريخ في تقديم الخدمات المصرفية للصناعات الإباحية والعاملون بالجنس ، مما يزيد من مخاطر الانخراط في غسيل الأموال والتمويل غير المشروع الآخر.



كما يبدو أنه كان هناك بعض الوعي في شركة ترامب ميديا بأن أول مليوني دولار ستأتي لأن الابن الأكبر لترامب ، دون جونيور ، الذي انضم إلى مجلس الإدارة مع حليف ترامب كاش باتيل والرئيس التنفيذي السابق لشركة ترامب ميديا ، ديفين نونيس ، قد أكد لـ محامي الشركة لمتابعة المعاملة.

قال جون هالي، المحامي الخارجي لشركة Trump Media ، في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 24 ديسمبر 2021 اطلعت عليها صحيفة The Guardian ، “أريد فقط أن تبقيك على اطلاع دائم - لا يوجد ضمان على توقيعها وتمويلها”.

ونظرًا لأن أورلاندو، الذي قام بترتيب تمويل بقيمة 8 ملايين دولار، هو وسيط وسيط مرخص من SEC ، فسيخضع لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات التي تحكم مكافحة غسيل الأموال ومتطلبات "اعرف عميلك" التي تفرض العناية الواجبة للمستثمرين لمكافحة انتشار الأعمال غير المشروعة مال.

كشركة خاصة ترتب قروضًا خاصة، فإن التزامات ترامب ميديا بفحص التمويل بموجب قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات أقل وضوحًا. لكن لوائح الأوراق المالية منفصلة عن القوانين الجنائية الأمريكية لغسيل الأموال ، والتي تنطبق عالميًا.

وامتنع متحدث باسم دون جونيور عن التعليق.. ولم ترد أورلاندو ونونيس وباتيل وجوهان على طلبات التعليق.

ويبدو أن اهتمام المدعين الفيدراليين بالدفعتين قد بدأ عندما قام ويلكرسون، من خلال محاميه باتريك مينسي وستيفن بيل وفيل بروستر ، بإبلاغ مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك بالدفعات في 23 أكتوبر 2022.

كان ترامب رئيسًا لشركة ترامب ميديا في ذلك الوقت، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان على علم بالطبيعة الغامضة للقرضين. قال ويلكرسون إن ترامب لا يبدو عادةً مهتمًا بشكل خاص بإدارة التشغيل اليومي لترامب ميديا.

لكن ويلكرسون قال إن ترامب كان مهتمًا بالصفقة لأنه امتلك 90٪ من الأسهم دون ضخ أي أموال في الشركة. وفقًا لمصدر مطلع على الأمر ، استثمر ترامب بعض الأموال في Digital World، مما قد يسمح له بصرف مرتين في حالة اكتمال الاندماج.

