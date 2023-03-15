الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، بعد هبوط كبير الجلسة الماضية، إذ ساعدت توقعات قوية من منظمة أوبك للطلب من الصين على تعويض ضعف ثقة المستثمرين في أعقاب انهيار بنكين أمريكيين في الآونة الأخيرة.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 78.07 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا، أي بنسبة واحد بالمئة، إلى 72.03 دولار للبرميل، وخسر خاما القياس أكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء ليسجلا أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر.
وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي سيكيوريتيز "سوق النفط ارتدت وحدها بعد الخسائر الحادة في الآونة الأخيرة"، مضيفًا أن بعض المستثمرين استغلوا الهبوط لاقتناص الصفقات.
وأضاف "رفع أوبك توقعاتها للطلب الصيني على النفط قدم دعما أيضا، لكن المستثمرين ما زالوا متخوفين من وقوع أزمة مالية واسعة بعد انهيار بنكين أمريكيين في الآونة الأخيرة".  

ورفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط في 2023 بعد رفع القيود المرتبطة بالجائحة في البلاد إلا أنها تركت توقعاتها لمجمل الطلب
العالمي دون تغيير وعزت ذلك لمخاطر الانخفاض المحتمل في النمو العالمي.
وأثار انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر الأمريكيين مخاوف بشأن المخاطر التي تواجهها البنوك الأخرى من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي
الأمريكي) خلال العام الماضي.

كما غذى ذلك تكهنات بأن يبطئ البنك إيقاع التشديد النقدي.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع إنرجي إنتليجنس أمس الثلاثاء، إن تحالف أوبك+ سيلتزم بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في أكتوبر تشرين الأول حتى نهاية
العام الجاري.

اسعار النفط التعاملات الآسيوية منظمة اوبك العقود الآجلة لخام برنت خام غرب تكساس

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