اليوم.. «جنايات شمال القاهرة» تصدر حكمها ضد 6 أشخاص متهمين باستعراض القوة

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، حكمها على 6 متهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهم ضد شخصين بقصد ترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى بهما.

وكشف أمر الإحالة في القضية، قيام المتهمين محمد م، ومحمود س، وأدهم م، ومحمود ش، وسعد س،وعمرو م، باستعرضوا وآخر مجهول القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم مع، وع ح، والطفل ع ع، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الآذى بهم والتأثير في إرادتهم وفرض السيطرة عليهم.

وأضاف أمر الإحالة، أنهم قتلوا وآخر مجهول المجني عليه محمد عماد مع سبق الإصرار والترصد على إثر خلافات مع المتهم محمود ش الشهير بـ«كهربا» فقد عزم العقد وبيت النية على الخلاص منه واستعان في تنفيذ ذلك المخطط باقي المتهمين.

واقترنت الجناية أيضا بأنهم في ذات المكان والزمان، قتلوا وآخر مجهول المجني عليه الطفل عبدالرحمن عماد بغيرسبق إصرار وترصد وذلك على إثر محاولة والده رفع إيذائهم عن المجني عليه الأول وثنيهم عن جريمتهم، كما حازواواحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري مششخن - طبنجة - وسلاحين ناريين غير مششخنين - خرطوش - وست وعشرونطلقة مما تستعمل على الأسلحة النارية المذكورة.