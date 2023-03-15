ذا ناشيونال: مصر تعمل على تعظيم صادراتها من الغاز الطبيعى والطاقة النظيفة

أشادت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية بخطة مصر لتطوير وتعظيم صاردتها من الغاز الطبيعي وقالت لقد زادت مصر صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا خلال أزمة الطاقة، حيث انقطعت الإمدادات من روسيا بأكثر من 80 في المائة العام الماضي وارتفعت الأسعار، كما تعمل مصر على حل أزمة العملات الأجنبية وتعظيم صادراتها من الغاز الطبيعي.

استراتيجية مصر للطاقة منخفضة الكربون

ومن جابنه قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر ستضع استراتيجيتها الوطنية للطاقة منخفضة الكربون في الأسابيع المقبلة للتكيف مع التقدم التكنولوجي والظروف الجيوسياسية العالمية.

وقال في حدث لجمعية الأعمال البريطانية المصرية على شرفه: "إن الوقت يتطور والتقدم التكنولوجي ومع التحديات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية ، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.. لقد بدأنا في تحديث استراتيجيتنا للطاقة".

في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27 في نوفمبر، قدمت مصر هدفها المتمثل في الحصول على 42 في المائة من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035 حتى عام 2030. ويبلغ مكون الطاقة المتجددة الحالي حوالي 20 في المائة.

وقال الملا في معرض مصر للبترول في القاهرة الشهر الماضي إن الدولة تخطط لطرح ثلاث مناقصات دولية للغاز والنفط هذا العام ولديها "خطة طموحة" لحفر أكثر من 300 بئر استكشافية بحلول عام 2025.

كما يعد إصلاح دعم الطاقة وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والهيدروجين ركائز أساسية إضافية للخطة.

الغاز الطبيعي في مصر

وقالت الصحيفة لقد سعت الحكومة إلى خفض استهلاك المنتجات البترولية لصالح الغاز الطبيعي الخالي من الكربون في السنوات الأخيرة، كانت مصر مُصدِّرًا صافًا للغاز الطبيعي منذ عام 2019 وهي تؤمن غازًا إضافيًا من خلال التعاون الإقليمي مع دول مثل إسرائيل وقبرص.

في 1999-2000 ، من أصل 37 مليون طن من الاستهلاك سنويًا ، كان الغاز الطبيعي يشكل 38 في المائة والمنتجات البترولية 62 في المائة ، وفقًا للسيد الملا، بحلول عام 2014-2015 ، من بين 73 مليون طن من الاستهلاك ، كان الانقسام أكثر توازناً مع الغاز الطبيعي الذي يشكل 48 في المائة والمنتجات البترولية 52 في المائة.

في 2022-23 ، بلغ الاستهلاك السنوي 82 مليون طن مع الغاز الطبيعي بنسبة 65 في المائة والمنتجات البترولية 35 في المائة، وأربعة عشر مليون أسرة لديها الآن وصلات للغاز الطبيعي ، مما يوفر 845000 طن من انبعاثات الكربون سنويًا.

الطاقة النظيفة في مصر

وقالت الصحيفة، ان لحكومة لديها العديد من مشاريع البتروكيماويات الخضراء المخطط لها والتي تتطلب استثمارات إجمالية تبلغ 2 مليار دولار وستؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون بمقدار 3.3 مليون طن سنويًا.

كما أيدت مصر مبادرة البنك الدولي الخاصة بعدم حرق الغاز بحلول عام 2030 والتعهد العالمي بشأن غاز الميثان الذي تم إطلاقه في مؤتمر COP26 ، والذي يهدف إلى تقليل انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30 في المائة على الأقل من مستويات 2020 بحلول عام 2030.

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على صفقات هيدروجين أخضر بقيمة 83 مليار دولار في Cop27.