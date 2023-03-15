بـ«طرق ذكية وابتكارية».. كيف تغلب «حمزة وفرح» على الأخطار التي تتعرض لها «المحمية»؟

تعمل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على بناء وتطوير شخصية الطفل المصري، من خلال الأعمال الكرتونية التي تنتجها سنويا، ولم تكتف بإنتاج عمل واحد موجه للأطفال خلال شهر رمضان المقبل، بل طرحت أمس الإثنين، البرومو الرسمى لكارتون "المحمية" عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

مسلسل المحمية الجديد هو خاص بالأطفال ويعد أول عمل “ثلاثي الأبعاد”، والذي من المقرر عرضه على قناة "الحياة" فى رمضان المقبل.

تدور قصة مسلسل المحمية حول شخصيتين لولد وبنت “حمزة وفرح” يذهبان في رحلة إلى إحدى المحميات ويخوضان مغامرات وجولات، ويستكشفان الكثير من العوالم الجديدة عليهم والخفية وسط مغامرات يحاربان فيها الأشرار الذين يهدفون لتدمير البيئة وغيرها وخلال الحلقات يتم ذكر الكثير من المعلومات عبر الحكايات بطابع مشوق.

واستطاعت الشركة المتحدة من خلال مسلسل المحمية رصد كيف استطاع “حمزة وفرح”- حفيدى حارس المحمية- التغلب على الخطر الذي تتعرض له المحمية بطرق ذكية وابتكارية.

ويحمل المسلسل المكون من 30 حلقة مدة الواحدة 15 دقيقة الكثير من المغامرات داخل المحمية، وتعرف الأطفال بعالم المحميات الطبيعية وكائناتها وأهمية الحفاظ على البيئة، وكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة أهدافهم.

“المحمية” بطولة أصوات: زياد الجندى فى دور حمزة، ولمى هانى بدور فرح، ويلعب دور الجد أحمد خالد الشرقاوى، أما شخصية الصياد فهو جهاد أبو العينين، ويلعب جلال الهجرسى دور حكيم، وهانى عبد الحى فى دور بيبو، بمشاركة نيفين محمود، وآلاء جاويش، وأسامة فوزى، وإياد الجندى، وعمرو عصام، وتغريد النجار، وهند كامل ومحمد عزيزى في شخصية "شارك" الشرير، ومعتز الشاذلى.

من جانبه، قال أحمد مهدى مخرج "المحمية" إن "العمل يتحدث عن توعية الأطفال بالمحميات الطبيعية والحفاظ على الأسماك من الانقراض"، مشيرًا إلى أنه "انتهى من تسجيل الحلقات وحاليًا في مرحلة المونتاج استعداد لعرضه في موسم رمضان المقبل".

مسلسل "المحمية" من إخراج أحمد مهدى وحسين مجدى وسيناريو وحوار باسل مجدي، وإنتاج "هاشتاج" عصام السقا، وإشراف عام إسلام عبد الحكيم.

يذكر أن الشركة المتحدة أنتجت في رمضان الماضي الجزء الأول من المسلسل الكرتونى "يحيى وكنوز" وحقق نجاحًا كبيرًا وتعلق الأطفال به بشكل كبير، خاصة أن العمل يتناول كنوز مصر الثرية من الآثار والمدن الساحلية، بالإضافة إلى العراقة المصرية والحضارة الفرعونية.

وضم الجزء الأول من المسلسل الكرتوني يحيى وكنوز الذى عرض فى موسم رمضان الماضي 2022، الفنان ياسر جلال، أحمد السقا، إسعاد يونس، أحمد العوضي، أشرف عبد الباقي، علاء مرسي، وسامي مغاوري، وغيرهم من النجوم ومن تأليف محمد عدلي ومن إخراج محمد عيد.

ومن المقرر عرض الجزء الثاني من مسلسل يحيى وكنوز من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الماراثون الرمضاني المقبل.