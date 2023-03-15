خالد ميرى: المفاوضات مع الحكومة لزيادة معاشات الصحفيين كانت صعبة

كشف الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، تفاصيل المفاوضات الصعبة التي قادها لمدة أسبوعين، مع رئيس الوزراء ووزير المالية؛ من أجل زيادة معاش الصحفيين.

وأضاف خالد ميري خلال لقاءه ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن التفاوض مع الدولة من أجل زيادة البدل كانت صعبة واستمرت لمدة أسبوعين، وكان هناك رفض من رئيس الحكومة ووزير المالية بسبب الزيادة التي تم إقرارها للنقيب المنتهي ولايته ضياء رشوان.

وأضح أنه يعمل في مؤسسة أخبار اليوم منذ 30 عامًا، وقبلها بثلاثة أعوام في مجلة الشباب بالأهرام وقضى بعد ذلك 12 عامًا في مجلس النقابة، مؤكدًا أنه يحفظ مشاكل الجماعة الصحفية ولديه رؤية لحلها والتعامل معها.

وأشار إلى أن أصعب ملف بالنسبة له هو الأمور المادية للصحفيين، موضحا أن دخل النقابة، يأتي من اشتراكات الزملاء والمقدر بـ 120 جنيهًا شهريا من العضو الواحد ما يعني أن الإجمالي لا يصل إلى مليون جنيه، مضيفا أن النقابة تحصل على 480 مليون جنيه من الدولة .