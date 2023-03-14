الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الإسكندرية» تحصد 3 مراكز متقدمة في جائزة مصر للتميز الحكومي

محافظة الإسكندرية
محافظة الإسكندرية تحصد 3 مراكز متقدمة في جائزة مصر للتميز

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة حصدت 3 مراكز متقدمة في «جائزة مصر للتميز الحكومي» بدورتها الثالثة، موضحًا أن حي المنتزه أول حصد المركز الأول، بينما حصد حي العجمي المركز الثاني على مستوى الجمهورية في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة - فئة الأحياء، أما المركز التكنولوجي بحي المنتزه أول فقد فاز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.

IMG-20230314-WA0057

وهنأ المحافظ جميع الفائزين بتلك بالمراكز المتقدمة، مشيداً بالجهد المبذول لهم وإظهار محافظة الإسكندرية بهذا الشكل المتميز.

IMG-20230314-WA0053

وأكد أن جائزة التميز الحكومي تأتي في إطار رؤية مصر 2030 للارتقاء بالأداء الحكومي على مختلف المستويات، وتحفيز الموظفين الحكوميين على التميز والإبداع والابتكار، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية على تقديم خدمات حكومية نوعية تسرّع مسارات التنمية المستدامة.

IMG-20230314-WA0051

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الإسكندرية في حفل توزيع جوائز «مصر للتميز الحكومي» في دورتها الثالثة؛ والذي يتم تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومريم الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين ونواب البرلمان، وسفراء عدد من الدول، ورؤساء وممثلي عدد من الهيئات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

IMG-20230314-WA0054
جائزة مصر للتميز الحكومي حصدت 3 مراكز متقدمة الإسكندرية التميز والإبداع والابتكار خدمات حكومية نوعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

المشدد 15 سنة لمتهم بالشروع في قتل سائق بالإسكندرية

«تموين الإسكندرية» تحصد مركزين بجائزة التميز الحكومي

القاتل الغبى.. مزّق حماته لسوء سلوكها واحتفظ برأسها فى «مَنور منزله»

محمد رمضان يكشف عن التحدى الأكبر فى شخصية «جعفر العمدة» وتفاصيلها

«الإسكندرية» تحصد 3 مراكز متقدمة في جائزة مصر للتميز الحكومي

ضياء رشوان: انتخابات نقابة الصحفيين عرس ديمقراطى.. والفرز يكون على رؤوس الأشهاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

ماجد حبته

المملكة السعيدة والجمهورية الجديدة

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟