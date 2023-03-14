الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

القصاص: الحياة عادت لطبيعتها بالعريش.. ومصر نجحت في القضاء على الإرهاب

أكرم القصاص
أكرم القصاص

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن وزارة الداخلية قدمت معارض "كلنا واحد"، لأهالي العريش بالإضافة لقوافل خدمية وصحية، مؤكدًا أنه سواء كانت قوات مسلحة أو داخلية قدمت جهودًا كبيرة جدًا في تطوير العريش.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال خلال احتفالية "يوم الشهيد": "هنشكر أهل سيناء ليس بالكلام ولكن بالفعل"، ومن قبلها قام بتكريم أهالي سيناء، مشيرًا إلى أن اليوم وزارة الداخلية تقدم هدايا بالمدارس والجامعات ومعارض أهلًا رمضان. 

الناس عادت لتعيش حياتها بأمن وأمان بالعريش

وأكد أن نقل المساعدات لتركيا وسوريا بعد الزلزال من ميناء العريش هي رسالة هامة عن الأمن والأمان بها، مشيرًا إلى أن الحياة عادت لطبيعتها والناس تعيش بأمن وأمان.

وتابع أن مصر نجحت بشكل واضح في القضاء على الإرهاب، فمصر أنفقت 300 مليار جنيه استصلاح أراضي وزراعة ومحطات تنقية مياه ومدن وهذا أمن قومي وتعمير حقيقي. 

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