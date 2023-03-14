الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

وزيرة التخطيط: افتتاح مركزين جديدين للخدمات التكنولوجية بالإسكندرية وشرم الشيخ قريبًا

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي فى دورتها الثالثة، خطوة هامة لتحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة اخرى، والعمل على تحفيز الموظفين للارتقاء بمستويات الأداء بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأضافت “السعيد” أن الحفل يشهد تكريم عدد من مؤسسات الدول ونخبة من الكوادر المبدعة التي تميزت فى عملها فجاء تتويجهم بالجائزة تعزيزً لجهود الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين.

وتابعت: "نحتفل اليوم بمرور 5 أعوام علي توقيع اتفاقية التعاون بين مصر والامارات حيث جاء التوقيع ليعزز الروابط المشتركة بين البلدين وتبادل الخبرات فى مجالات تطويرالخدمات الحكومية والتى أسفرت عن إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة وإطلاق مراكز الخدمات التكنولوجية، حيث تم افتتاح أول مركز فى نوفمبر الماضى بمحافظة أسوان، ونعمل علي افتتاح مراكز مثيلة في محافظتي اسكندرية وشرم الشيخ قريبا.

وأشارت الوزيرة، إلى الجائزة في دورتها الثالثة تتضمن 20 فئة ضمن جوائز التميز المؤسسي والفردي.

وتشمل جوائز التميز المؤسسي، جائزة المؤسسة المتميزة والتي تنقسم إلى جوائز الوحدات المحلية بالمحافظات (مركز، مدينة، حي، قرية)، والمؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية)، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وتنقسم إلى مكاتب البريد، والشهر العقاري والتوثيق، ومكاتب التأهيل الاجتماعي والمراكز الشاملة لخدمة ذوي القدرات الخاصة، ومكاتب الصحة، والتموين، والمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن جوائز التميز المؤسسي تضم أيضا جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، بالإضافة إلى جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة التي تم استحداثها هذا العام. 

وأضافت أن جوائز التميز الفردي تضم جائزة القيادات المتميزة، وجائزة أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل حكومي.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط جائزة مصر للتميز الحكومي الإمارات مراكز الخدمات التكنولوجية

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وائل لطفي

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