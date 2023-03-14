الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ اقتصاد دولى: أزمة لبنان لن تُحل إلا بإصلاح سياسى داخلى

خسائر لبنان
خسائر لبنان

قال الدكتور دانيال ملحم، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية شديدة الصعوبة، وهذه الأزمة لن يتم حلها بالتدخل الخارجي الدولي أو المؤسسي على الإطلاق.

وأكد الدكتور دانيال ملحم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية سيتم حلها من خلال إصلاحات سياسية داخلية في المقام الأول ثم الإصلاحات الاقتصادية.

خسائر لبنان الفادحة

وأضاف في حديثه، أن حزمة صندوق النقد الدولي 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات بمعدل ملياري دولار سنويًا، في حين أن فجوة الخسائر في لبنان اليوم تعادل 67 مليار دولار.

وأشار إلى أن لبنان في حاجة إلى إصلاح النظام المصرفي والسياسة المالية، فحتى اليوم يدخل 7 مليارات دولار سنويًا في هيئة تحويلات من اللبنانيين في الخارج إلى الداخل اللبناني، ما نسبته 33% من الناتج الإجمالي القومي.

الأزمة الاقتصادية اللبنانية 

وذكر، أن النظام القائم حاليًا على الاستيراد لا يمكن أن يتحمل فجوة ميزان المدفوعات سنويًا ما لم ينتج بنفس العملة التي تستورد بها، فلا يمكن النظر للخارج على أن الحل من الخارج، يجب وجود انسيابية لوصول السياسة المالية بين الشعب والمصارف والمسئولين، هناك 99% من اللبنانيين فقراء، واللبنانيون يعتمدون على تحويلات أبنائهم من الخارج.

دانيال ملحم استاذ اقتصاد دولي الأزمة الاقتصادية اللبنانية القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش

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