الجمعة.. أعمال محمد الموجي فى ذكرى ميلاده بالجمهورية

تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو د.مصطفى حلمي، حفلا فى الثامنة من مساء الجمعة على مسرح الجمهورية احتفالاً بذكرى ميلاد الموسيقار محمد الموجى.

يتضمن البرنامج مجموعة من اعمال الموسيقار الراحل منها :"بالسلام احنا بدينا، الحلوة داير شباكها، أخرت جرحي ايه ، غلطة واحدة، مستحيل، يا حلو صبح ، الليالي، اسأل روحك، انا قلبي إليك ميال، ايه هو ده، يا حلو يا اسمر، رمش عينه، ياما القمر على الباب، سلمولي على مصر، اسبقني يا قلبي، يا مالكاً قلبي.. أداء سامح منير، هند النحاس، أشرف وليد، ريم كمال، إيناس عز الدين، أحمد سعيد، منار سمير ويحيي عبد الحليم وعازف القانون الدكتور جمال عبد المنعم".

المعروف ان الموسيقار محمد الموجى يعد أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربى ، ولد في 4 مارس 1923 بمحافظة كفر الشيخ ، حصل على دبلوم الزراعة عام 1944 وعمل في عدة وظائف ، ثم ظهرت ميوله إلى الغناء ، ثم اتجه إلى التلحين.

وكانت أول اعماله "صافيني مرة" التي غناها عبد الحليم حافظ كما قدم الحانه لعمالقة الطرب العربى منهم ام كلثوم ، نجاة ، وردة الجزائرية ، صباح، فايزة احمد وطلال مداح ، رحل الموجى عن عالمنا في 1 يوليو 1995 بعد ان ترك ارثا فنيا ضخما من الالحان الخالدة .

لحّن الموجي العديد من الأغاني الأخرى لمطربين آخرين مثل:" شادية: شباكنا ستايره حرير، بوست القمر، قالي الوداع، غاب القمر ياابن عمي، أصالحك بإيه، محرم فؤاد: رمش عينه، عزيزة جلال: هو الحب لعبة، عفاف راضي: يهديك يرضيك، ميادة الحناوي: جبت قلب منين، يا غائباً لايغيب وأسمع عتابي.وأغنية زي الربيع، نجاة الصغيرة: حبيبي لولا السهر، عيون القلب وهي من أشهر أغانيها، محمد قنديل: منديل الحلو، كمال حسني: غالي عليّ".