محافظة الإسماعيلية تستقبل وفد «معلومات الوزراء»

استقبل اللواء محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وفدًا من "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء"، برئاسة اللواء محمد الوزير، رئيس قسم المحافظات، ومصطفى منير، المدير التنفيذي لقطاع موارد البيانات، وجمعة عبد العليم، مدير المرصد الميداني، والدكتور هشام سيد، مسؤول الدعم الفني للمحافظة، في إطار التعاون المثمر والبنَّاء بين محافظة الإسماعيلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وعقد الوفد لقاءات مع مركز معلومات المحافظة وفريق الرصد الميداني؛ للوقوف على مدى الجاهزية الفنية للمركز، ومناقشة موقف محاور مسابقة المحافظات.

وخلال الزيارة، جرى استعراض التجربة التنموية التي تقدمت بها محافظة الإسماعيلية بعنوان «المعرض الدائم لدعم المرأة وتسويق المشغولات اليدوية».

ومن جهته، أشاد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية بدور مركز معلومات مجلس الوزراء برئاسة أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، بالدعم الفني الذي يقدمه المركز في مجال البيانات وتكنولوجيا المعلومات ومساهمته في تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة، وهو ما يساهم في تحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأكد على ضرورة توحيد البيانات على مستوى المراكز التكنولوجية ومجلس الوزراء حتى يتسنى لمُتخذي القرار، اتخاذ اللازم مع التأكيد على تدقيق وتحديث وتوثيق البيانات.

وتتناول مسابقة المحافظات 6 محاور تشمل (مسابقة مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار- أفضل فرق الرصد الميداني بالمحافظات - تقييم التجارب التنموية الناجحة بالمحافظات - أفضل محافظة في توثيق المشروعات القومية بالصور - تقييم دراسات دعم القرار - توطين النظم ونقل التكنولوجيا).

وفي نهاية اللقاء، قام وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بتكريم جيجي فتحي إسكندر، مسؤول الرصد الميداني بمحافظة الإسماعيلية.