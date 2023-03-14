تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم.. و«السوقى» يخسر مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة، في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع.

وشهدت التداولات تقلبات واضحة منذ بدايتها، متأثرة بحالة القلق التي سيطرت على المتعاملين منذ نهاية تعاملات، أمس الإثنين، الذين واصلوا عملياتهم البيعية بغرض تغطية مراكزهم المالية المكشوفة لدى شركات الوساطة المالية بعد تخطي نسب الشراء بالهامش للنسب المسموح بها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، تلاشيًا للدخول في أزمات أخرى ومزيدًا من الخسائر حال استمرار تفاقم أزمات البنوك الأمريكية التي باتت تطارد أسواق الأسهم على مستوى العالم.

وكانت هناك عمليات شراء موسعة خلال جلسة اليوم، من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والمستثمرين المصريين الأفراد، فيما واصلت المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية اتجاهها البيعيي على بعض الأسهم الكبرى.

وتراجع المؤشرات الرئيسية للسوق، في حين أنقذت مشتريات المصريين الأفراد المؤشرات الثانوية من استمرار نزيف الخسائر.

وخسر رأس المال السوقي لأسم الشركات المقيدة بالبورصة نحو مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و725 مليون جنيه.

وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" تراجعاته لليوم الثالث على التوالي، ليغلق منخفضًا بنسبة بلغت 49. 0%، بما يعادل 76.25 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 15362.25 نقطة، فيما استرد المؤشر المؤشر الثانوي "إيجي إكس 30 متساوي الأوزان"، ما نسبته 1.62% من خسائر أمس، بما يعادل 44.46 نقطة ، ليغلق عند مستوى 2794.07 نقطة.

وعوض المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نحو 1.26% من خسائره، بما يعادل 51.53 نقطة، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 4127.28 نقطة، وسط تداولات متوسطة، لم تتجاوز قيمتها نحو 1,23 مليار جنيه على الأسهم فقط، وذلك بالتعامل على نحو 402 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 59.3 ألف صفقة بيع وشراء.