إصابة 3 في انقلاب ونش بالشرقية

أصيب 3 بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب ونش خاص بالوحدة المحلية بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ما يفيد إشارة مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول كل من «عزت.ع» 37 عاما مصابا باشتباه كسر بالفقرات القطنية، و«أسامة. م» 45 عاما مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، و«أيمن. م» 45 عاما مصابا بسحجات وكدمات، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.

وبالفحص تبين حدوث إصابتهم إثر تعرضه لحادث انقلاب ونش خاص بالوحدة المحلية الخاصة بقرية شيبة، بطريق الزقازيق- بنى شبل، أمام البوابة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.