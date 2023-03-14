الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة شاب قطّع جسد زميله بسبب علاقة مُحرمة للجنايات

إحالة مقاول
إحالة مقاول

أمرت نيابة أكتوبر الكلية، اليوم الثلاثاء، بإحالة مقاول إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل عامل في معرض سيارات بسبب رغبته في إقامة علاقة مُحرمة مع إحدى صديقاته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي أفاد بالعثور على أشلاء آدمية داخل قمامة بمنطقة العجوزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وشكلت فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص تبين العثور على أشلاء خاصة بشخص مقطعة في أكياس، وعلى الفور تم نقل الأشلاء إلى المشرحة ومراجعة كاميرات المراقبة بموقع البلاغ وتكثيف الجهود لكشف هوية الجثة.

وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من كشف هوية المجني عليه، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بجريمته تفصيلياً وأقر أن المجني عليه طلب منه إقامة علاقة غير شرعية مع صديقة صديقته ونشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها بالتخلص منه.

نيابة أكتوبر الكلية عامل معرض سيارات علاقة م حرمة إقامة

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وائل لطفي

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