الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

16 مصابًا فى تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية

تصادم أتوبيس وميكروباص
تصادم أتوبيس وميكروباص

أصيب 16 شخصا بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضهم لحادث تصادم أتوبيس مع سيارة ميكروباص، بطريق "بلبيس- انشاص الرمل" أمام عزبة أبوشرف، نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الزاومل، بوصول 16 شخصا مصابين بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهم إثر تعرضهم لحادث تصادم أتوبيس مع سيارة ميكروباص، بطريق "بلبيس- أنشاص الرمل" أمام عزبة أبوشرف، نطاق مركز بلبيس، وتم نقلهم من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى الزاومل لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

محافظة الشرقية تعرض سيارة ميكروباص مديرية أمن الشرقية مستشفى الزاومل إصابات متفرقة

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