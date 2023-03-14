16 مصابًا فى تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية

أصيب 16 شخصا بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضهم لحادث تصادم أتوبيس مع سيارة ميكروباص، بطريق "بلبيس- انشاص الرمل" أمام عزبة أبوشرف، نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الزاومل، بوصول 16 شخصا مصابين بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهم إثر تعرضهم لحادث تصادم أتوبيس مع سيارة ميكروباص، بطريق "بلبيس- أنشاص الرمل" أمام عزبة أبوشرف، نطاق مركز بلبيس، وتم نقلهم من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى الزاومل لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.