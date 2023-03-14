السجن 7 سنوات لعامل يتاجر في المخدرات بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي، بمعاقبة عامل بالسجن 7 سنوات، بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى سبتمبر 2023، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عصام، 36 عاما، عامل، ومقيم بمركز أبوتشت شمالي قنا، بتهمة حيازة وإحراز الشابو المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، ووجهت له تهمة حيازة بندقية خرطوش وطلقة نارية.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 14844 لسنة 2022 جنح مركز شرطة أبوتشت، والمقيدة برقم 2514 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 7 سنوات.