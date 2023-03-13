زاهى حواس: لا يوجد فى الآثار والتاريخ أى ذكر للأنبياء

قال الدكتور زاهى حواس، عالم المصريات وزير الآثار الأسبق، إنه لا يوجد في الآثار والتاريخ أي ذكر لأنبياء الله إطلاقا، فلا يوجد ذكر لسيدنا إدريس أو إبراهيم أو موسى أو يوسف، ولا يمكن أن يتواجد اسم نبي من أنبياء الله على مقبرة أو معبد فرعوني.

سيدنا إدريس لا يوجد ذكر له بالتاريخ المصري

وأضاف حواس، خلال لقائه مع الاعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "etc": "أنا لا أتحدث عن الدين ولكنى أتحدث عن الآثار وأتحدث عن ما هو مكتوب باللغة المصرية القديمة على الآثار نفسها، فسيدنا إدريس لا يوجد له ذكر إطلاقا في التاريخ".

وتابع: قصة سيدنا يوسف، ذكرت قصة مشابهة لها في العصر الروماني، وهي أن المياه لم تأت لمنابع النيل، وفرعون قدم قرابين للآلهة لعودة المياه، معقبا: "ولا نعرف إذا كانت منقولة من نص قديم أو لا ولكن لم يذكر اسم سيدنا يوسف".