تامر أمين: «مكسوف من مستوى كرة القدم المصرية»

قال الإعلامي تامر أمين، إن مباراة الأهلي وصن داونز مهزلة لا يمكن التستر عليها على الإطلاق، وهنا يمكن القول أن منظومة الكرة المصرية يستحيل إصلاحها، معبرًا: "أنا مكسوف كمصري من مستوى كرة القدم المصرية".

إخفاقات النادي الأهلي

وأكد الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن نادي صن داونز من أكبر الأندية الأفريقية ولكن هذا لا يعني تفوقه على النادي الأهلي على الإطلاق، موضحًا:" صن داونز فرقة عظيمة ولكن مش ده الفريق اللي نخسر على ايده 5، لو تيشرتات الأهلي بتلعب من غير اللاعيبة مش هيتغلبوا بالنتيجة دي".

فشل اتحاد الكرة

وأضاف أنه يأخذ على الدكتور أشرف صبحي بعض الانتقادات ولكن لا يصح أن يحمل هذا الرجل المسئولية الكاملة لتلك الإخفاقات المتكررة لأندية الكرة المصرية، خاصة وأن هناك تقدم ملحوظ في الألعاب الرياضية ليس فقط على المستوى المحلي بل العالمي.

وتابع:" أنا يأست من انتقاد ومهاجمة اتحاد كرة القدم كيان وليس أشخاص، نتيجة كيان اتحاد الكرة صفر وينطبق عليهم مثل افتكرلك إيه يابصلة وانتي كل قطمة منك إخفاقات".