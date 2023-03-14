انتهاء اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بعد مناقشة أحداث الجمعية العمومية

انتهى اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، الذي تم عقده بدعوة من الأمين العام المهندس يسري الديب.

وحضر الاجتماع حوالي ٤٥ عضوًا بالمجلس الأعلى، على رأسهم وكيلي النقابة حسام رزق وإيهاب خضر، بجانب الأمين العام والأمين العام المساعد وبعض رؤساء النقابات الفرعية أعضاء المجلس الأعلى، فيما امتنع النقيب العام طارق النبراوي عن الحضور، متمسكا ببطلان الدعوة إلى الاجتماع.

وناقش الاجتماع ما تم في الجمعية العمومية العادية للنقابة ٦ مارس الماضي، وتم عرض محضر الجمعية العمومية الذي أعده الأمين العام على اجتماع المجلس، مع تمسكه بما جاء في جدول الأعمال فقط دون أي ملفات أخرى طرحها النقيب العام.

ومن المقرر أن يصدر عن اجتماع المجلس بيانا بما تم والملفات التي تم مناقشاتها والقرارات والإجراءات التالية في ظل الخلاف بين الأمين العام والنقيب العام، مع توقعات بقبول التصويت في ملف التعليم الهندسي ورفض باقي ما تم التصويت عليه بشأن مجالس إدارات الشركات المساهمة بها النقابة وتغيير الأمانة العامة وإعادة تشكيل اللجان.

وكانت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، التي تم عقدها 6 مارس، بحضور 3431 مهندسًا، شهدت خلافًا بين طارق النبراوي، النقيب العام للمهندسين، ويسري الديب، الأمين العام.

ونجح النبراوي في تمرير الملفات الخلافية بينه وبين الأمين العام والمجلس بموافقة الجمعية العمومية، بطرحها للتصويت على الجمعية العمومية، والتي انحازت في جميعها لموقف النقيب العام.