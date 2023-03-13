الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تؤكد الحفاظ على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

الامم المتحدة
الامم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة مساء الإثنين، سعيها للحفاظ على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الممر الذي فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود.

كما أكدت الأمم المتحدة تمسكها بمنع عرقلة تصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية.

جاء هذا وفقا لتصريحات ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين.

وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة تبقى متمسكة بصفقة الحبوب تمسكا كاملا، وكذلك بالجهود لتسهيل تصدير الأغذية والأسمدة الروسية.

وأعلن المسؤول الأممي أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تؤكد بوضوح أن صفقة الحبوب تساهم في خفض أسعار الأغذية في السوق العالمية، ولذلك الامم المتحدة ستفعل كل ما بوسعها للحفاظ على الاتفاق وضمان استمرار سريانه.

وكشف دوجاريك عن تواصل عمل الأمم المتحدة مع القطاع الخاص وروسيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة لتنفيذ المذكرات التي تم توقيعها بالكامل. 

وشدد دوجاريك على مواصلة الجهود، لافتا إلى أن هناك أمورا كثير خارج سيطرة الأمم المتحدة.

الامم المتحدة اتفاق تصدير الحبوب الحبوب الأوكرانية البحر الأسود تصدير الأسمدة

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وائل لطفي

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