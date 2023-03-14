الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الطيران يشيد بكفاءة وحرفية المرأة فى منظومة الطيران المدنى

وزير الطيران يكرم
وزير الطيران يكرم النماذج المشرفة من السيدات العاملات

 قام اليوم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بتكريم عدد من النماذج المشرفة  من السيدات العاملات فى قطاع الطيران المدني المصري تقديرًا لما بذلن من جهود متميزه  وعمل دؤوب على المستويين العملي والأسري.

جاء ذلك بحضور لفيف من قيادات الطيران المدني والمكرمات وأسرهم، وبمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من شهر مارس من كل عام، وفي أجواء سادتها مشاعر المودة والشكر والتقدير.

كما تم تكريم كل من الدكتورة لميس جابر الكاتبة والأديبة المصرية القديرة، والكاتبة الصحفية نشوى الحوفي عضو المجلس القومي للمرآة، والإعلامية المتميزة جاسمين طه ذكي، وذلك تقديرًا وعرفانًا بدورهن البارز والمؤثر في المجتمع المصري،  ورموز مضيئة في مختلف المجالات الأدبية والإعلامية ولما قدمن من بصمات واضحة في مختلف مجالات العمل ، هذا وقد قدمن الشكر من جانبهن لوزير الطيران على هذه اللافتة الكريمة التي تعكس مدى الاهتمام بالمرأة العاملة في دفع عجلة التنمية والتقدم داخل قطاع الطيران.

وفي كلمته التي ألقاها الفريق محمد عباس وزير الطيران خلال الاحتفال،، والتي أعرب خلالها عن امتنانه بتكريم هذه النماذج المشرفة داخل قطاع الطيران والرموز الإعلامية المتميزة،  كما أشار إلى الدورالكبير والفعال الذي تلعبه المرأة المصرية وما تحمله على عاتقها من مسؤوليات كبيرة نحو أسرتها وعملها ووطنها، قائلًا إن المرأة هي ركيزة البناء والتنمية وصمام أمان العالم، وهي وراء كل التطورات الكبيرة التي تشهدها مسيرة البناء دائمًا وأبدًا. 

وأكد الوزير أن قطاع الطيران يضم العديد من الرموز المتميزة التي تركت بصمات واضحة ومازالت تصنع تاريخًا عريقًا منذ نشآة الطيران المدني المصري، حيث كانت من بينهن كابتن "لطفية النادى" أول مصرية تحصل على إجازة طيار خاص عام 1933 م، وثاني مصرية على مستوى العالم تقود طائرة، وكذلك كابتن عزيزة محرم أول أمرأة مصرية تتقلد منصب كبير معلمين بمصر للطيران عام1957، وهناك الكثير من السيدات المصريات اللائي أثبتن مهاراتهن وحققن حلم الطيران.

جدير بالذكر، أنه قد تم عرض فيديو  يبرز دور المرأة المصرية في قطاع الطيران المدني، والذي تضمن مشاهد من إقلاع رحلة لمصر للطيران يوم 8 مارس الجارى متجهه إلى أثينا وذلك بطاقم نسائي متكامل.

وزير الطيران يكرم النماذج المشرفة من السيدات العاملات
وزير الطيران يكرم النماذج المشرفة من السيدات العاملات
وزير الطيران يكرم النماذج المشرفة من السيدات العاملات
وزير الطيران يكرم النماذج المشرفة من السيدات العاملات
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
وزير الطيران يكرم النماذج المشرفة من السيدات العاملات
وزير الطيران يكرم النماذج المشرفة من السيدات العاملات
وزير الطيران يكرم النماذج المشرفة من السيدات العاملات
وزير الطيران يكرم النماذج المشرفة من السيدات العاملات
وزير الطيران يكرم النماذج المشرفة من السيدات العاملات
وزير الطيران يكرم النماذج المشرفة من السيدات العاملات
وزير الطيران يكرم النماذج المشرفة من السيدات العاملات
وزير الطيران يكرم النماذج المشرفة من السيدات العاملات
وزير الطيران يكرم النماذج المشرفة من السيدات العاملات
وزير الطيران يكرم النماذج المشرفة من السيدات العاملات
وزير الطيران منظومة الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران قطاع الطيران المرأة العالمي قيادات الطيران المدني

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