جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 21 بدأ يشهد بحثا كثيفا عبر محركات “جوجل” العالمي خلال الدقائق القليلة الماضية، بعد هزيمة فريق نادي بيراميدز بهدفين مقابل هدف من نظيره نادي البنك الأهلي، وهي آخر مباريات الجولة العشرين للدوري المصري الممتاز.

ويتابع الجمهور كافة المستجدات، ومن أهمها جدول ترتيب الدوري المصري والذي تغير فيه الترتيب لبعض الفرق بعد انتهاء الجولة 21، والتي كان يأتي في وصفاتها فريق نادي بيراميدز الذي فقد الوصافة لصالح فريق فيوتشر، فيما يتمسك النادي الأهلي بالصدارة حتى الآن، رغم مبارياته المؤجلة حيث يعتبر النادي الأهلي هو أقل الفرق خوضه للمباريات خلال النسخة الحالية و أكثرهم حصدا للنقاط.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 21

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط 1 الأهلي 18 13 5 0 16 7:32 25 44 2 فيوتشر 21 11 9 1 13 14:27 13 42 3 بيراميدز 21 11 6 4 13 16:30 14 39 4 الاتحاد السكندري 20 11 3 6 14 21:25 4 36 5 الزمالك 20 9 6 5 14 19:28 9 33 6 المقاولون العرب 21 8 8 5 13 20:25 5 32 7 المصري البورسعيدي 21 6 10 5 13 22:19 -3 28 8 فاركو 21 6 9 6 13 18:19 1 27 9 غزل المحلة 21 7 6 8 13 29:21 -8 27 10 سموحة 21 6 9 6 13 19:19 0 27 11 سيراميكا كليوباترا 20 6 7 7 14 23:25 2 25 12 أسوان 21 7 4 10 13 26:21 -5 25 13 إنبي 21 5 5 11 13 28:19 -9 20 14 الداخلية 21 4 8 9 13 27:18 -9 20 15 البنك الأهلي 21 3 8 10 13 31:22 -9 17 16 طلائع الجيش 21 3 8 10 13 31:21 -10 17 17 الإسماعيلي 20 2 10 8 14 22:14 -8 16 18 حرس الحدود 20 3 7 10 14 24:12 -12 16