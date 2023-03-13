الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه القناة» تواصل فعاليات الأسبوع المائي لليوم الرابع بندوات تثقيفية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصل فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة فعاليات اليوم الرابع للحملة القومية لترشيد الاستهلاك تحت شعار كل نقطة بتفرق وذلك بالتنسيق مع كافة المديريات المعنية والاجهزة النفيذية بمحافظة الاسماعيلية 

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لشركة محافظات القناة إلى أن اليوم الرابع  للحملة تتضمن تنفيذ العديد من الانشطة التوعوية بمدرسة أحمد عرابى الابتدائية بالقصاصين والمعهد الازهرى محمد جبر حيث شملت الانشطة الندوات التثقيفية والدينية للطلاب حول أهمية وضرورة المياه في الحياة والحفاظ عليها ضمن فعاليات الحملة القومية لترشيد الاستهلاك حيث تم التعريف بالمجهودات المبذولة من الدوله لتوصيل كوب مياه لكل مواطن، وأهمية ترشيد استهلاك المياه وطرق الترشيد المختلفة لرفع الوعي المائى لدى طلاب المدارس وتنفيذ ورش سباكة خفيفة للاطفال للتعرف على مبادىء السباكة الحفيفية، وتنفيذ ورش فنية ومسابقات متنوعة، إضافة الى تنفيذ عدد من الالعاب التفاعلية لطلاب المدارس القائمة على فكرة الترشيد بشكل مبسط للاطفال.

أضاف رئيس الشركة أنه تم إطلاق حملة طرق الأبواب والتي يقوم بها الفريق التوعوي بتوزيع بعض المنشورات والمطويات التوعوية التي تحمل عدد من الرسائل التوعوية الهادفة إلى عدم الاستهلاك الجائر للمياه واستخدمها الاستخدام الأمثل، إضافة إلى إجراء استطلاع رأى حول الخدمات التى تقدمها الشركة .

أشار الى استمرار الندوات الدينية والتثقيفية بالمساجد بالقرية بالتنسيق مع مديرية الاوقاف وتناول اهمية ترشيد الاستهلاك من منظور دينى وقومى ، واهمية تركيب القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلي تعريف المواطنين بمقر الحملة وماتقدمه من خدمات مختلفة.

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