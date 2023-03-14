الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على شراء السلع الغذائية من منافذ القوات المسلحة بالجيزة

منافذ بيع القوات
منافذ بيع القوات المسلحة

أقبل عدد من المواطنين على منافذ القوات المسلحة في منطقة الطالبية، بحي الهرم، التابعة لمحافظة الجيزة، لشراء احتياجاتهم الغذائية والحبوب، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

 ويحرص المواطنون على شراء السلع الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والعدس الأصفر، وعدس بجبة، والمكرونة، واللوبيا، والفصوليا، وغيرها من الحبوب، التي لا تخلو منها المنازل، والمواد الدهنية كالزيت والسمن، ومنتجات الألبان والبيض، قبل بداية شهر رمضان المبارك.

والتقت "الدستور" عددًا من المواطنين الذين حرصوا على شراء احتياجاتهم الغذائية من منافذ القوات المسلحة في منطقة الطالبية بشارع الهرم، التابعة لمحافظة الجيزة.

وقالت فاطمة محمود، ٦٧ عامًا، أحد سكان شارع ناصر الثورة، في منطقة الهرم، التابعة لمحافظة الجيزة، إنها عادة ما تشتري احتياجاتها المنزلية من منافذ القوات المسلحة في منطقة الطالبية؛ لأن الأسعار تكون في متناول الجميع، مشيرة إلى أن سعر كيس المكرونة يصل لـ٧ جنيهات، وفي المحال التجارية والأسواق الحرة يباع بـ١٠ جنيهات، وفي بعض الأماكن يباع بـ١٢ جنيهًا.

فيما أوضحت نورا أحمد، البالغة من العمر ٢٧ عامًا، أحد سكان شارع العشرين، التابع لمنطقة فيصل، التابعة لمحافظة الجيزة، أنها كانت تشتري من المحال التجارية إلا أنها بعد زيادة الأسعار أصبح أصحاب المحال يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه، مشيرة إلى أنها تشتري البيض من منافذ القوات المسلحة ولكرتونة كاملة بسعر ٩٥ جنيهًا، وفي المحال التجارية يتراوح سعرها ما بين ١٣٥ و١٢٥ جنيهًا.

وأشارت نشوى حسن، البالغة من العمر ٣٢ عامًا، أحد سكان شارع الطالبية، التابع لحي الهرم، بمحافظة الجيزة، إلى أن زجاجة الزيت في منافذ القوات المسلحة سعرها ٣٥ جنيهًا فقط، في حين أنها في المحال التجارية تصل لأكثر من ٦٠ جنيهًا. 

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