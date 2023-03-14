الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غرفة الغربية التجارية: طرح الياميش والسلع بأسعار مخفضة بمعارض «أهلا رمضان»

ياميش رمضان
ياميش رمضان

أكد الدكتور صلاح أنور الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن غرفة الغربية مستمرة في طرح السلع الغذائية بمعارض “أهلا رمضان” بالمحافظة حتى نهاية الشهر الكريم، لافتًا إلى أن معارض “أهلا رمضان” بالمحافظة شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين للحصول على السلع الغذائية مخفضة الأسعار والتي تقل عن مثيلتها بالسوق الحر بحوالي 30%، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية مثل (اللحوم والأرز والمكرونة والسمنة والزيوت)، وغيرها من السلع التي يحتاجها المواطن ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأضاف “الكموني”، في تصريحات صحفية، أن معارض "أهلا رمضان"، ساهمت بشكل كبير في ضبط الأسعار فى الأسواق وتوفير كافة السلع بكميات كبيرة وعدم حدو ث نقص في أي سلعة.

وأوضح أنه يتم التعاون بين الغرفة والمحافظة ومديريات التموين وكبرى الشركات لسد احتياجات مواطني المحافظة من كافة السلع والمنتجات بالأسواق، مؤكدا أن معارض "أهلا رمضان" بالمحافظة، لم تشهد أي نقص للسلع، ويتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائية، رغم الإقبال المتزايد من المواطنين على المعارض وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط.

وقال رئيس غرفة الغربية التجارية، إن المحافظة حريصة على دعم  معارض "أهلا رمضان" التي أقامتها الغرفة بجانب  المنافذ ‏المتنقلة التابعة للجهات الحكومية المختلفة والمنتشرة بالأماكن التي تبتعد عن مكان المعرض والمجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية، وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية؛ تحسبا لزيادة ضغط الشراء مع اقتراب شهر رمضان المعظم والذي تتضاعف فيه معدلات الشراء والاستهلاك بشكل كبير.

وأكد أن الغرفة حرصت على توفير مستلزمات رمضان من (تمور و ياميش) وكل احتياجات الأسرة في رمضان،  بأسعار مخفضة مساهمة من الغرفة للتخفيف عن المواطنين، في إطار في الشهر الكريم ومن منطلق دورها الاجتماعي.

اهلا رمضان احتياجات استقرار استقرار الأسواق إقبالا كبيرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

المغرب: إحباط عملية للهجرة غير الشرعية والقبض على 17 شخصا

حكيم يكشف سبب رفضه الغناء أمام والده حتى بعد الشهرة

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الثلاثاء 14-3-2023 فى المحافظات

غرفة الغربية التجارية: طرح الياميش والسلع بأسعار مخفضة بمعارض «أهلا رمضان»

رئيس مياه القناة: انتشار سيارات الشفط وإعلان حالة الطوارئ لسحب الأمطار

تعرف على مواعيد مباريات الزمالك القادمة والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟