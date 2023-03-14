غرفة الغربية التجارية: طرح الياميش والسلع بأسعار مخفضة بمعارض «أهلا رمضان»

أكد الدكتور صلاح أنور الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن غرفة الغربية مستمرة في طرح السلع الغذائية بمعارض “أهلا رمضان” بالمحافظة حتى نهاية الشهر الكريم، لافتًا إلى أن معارض “أهلا رمضان” بالمحافظة شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين للحصول على السلع الغذائية مخفضة الأسعار والتي تقل عن مثيلتها بالسوق الحر بحوالي 30%، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية مثل (اللحوم والأرز والمكرونة والسمنة والزيوت)، وغيرها من السلع التي يحتاجها المواطن ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأضاف “الكموني”، في تصريحات صحفية، أن معارض "أهلا رمضان"، ساهمت بشكل كبير في ضبط الأسعار فى الأسواق وتوفير كافة السلع بكميات كبيرة وعدم حدو ث نقص في أي سلعة.

وأوضح أنه يتم التعاون بين الغرفة والمحافظة ومديريات التموين وكبرى الشركات لسد احتياجات مواطني المحافظة من كافة السلع والمنتجات بالأسواق، مؤكدا أن معارض "أهلا رمضان" بالمحافظة، لم تشهد أي نقص للسلع، ويتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائية، رغم الإقبال المتزايد من المواطنين على المعارض وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط.

وقال رئيس غرفة الغربية التجارية، إن المحافظة حريصة على دعم معارض "أهلا رمضان" التي أقامتها الغرفة بجانب المنافذ ‏المتنقلة التابعة للجهات الحكومية المختلفة والمنتشرة بالأماكن التي تبتعد عن مكان المعرض والمجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية، وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية؛ تحسبا لزيادة ضغط الشراء مع اقتراب شهر رمضان المعظم والذي تتضاعف فيه معدلات الشراء والاستهلاك بشكل كبير.

وأكد أن الغرفة حرصت على توفير مستلزمات رمضان من (تمور و ياميش) وكل احتياجات الأسرة في رمضان، بأسعار مخفضة مساهمة من الغرفة للتخفيف عن المواطنين، في إطار في الشهر الكريم ومن منطلق دورها الاجتماعي.