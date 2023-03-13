قافلة لتقديم خدمات للمواطنين بالجيزة في اليوم العالمي للمياه (صور)

قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن الشركة قدمت خلال اليوم الرابع للحملة القومية لترشيد استهلاك المياه العديد من الأنشطة التوعوية والمجتمعية والخدمية للمواطنين بقرية الحسانيين بمركز منشأة القناطر.

وأضاف بدوي قيام فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة باستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها فى الحال، وعمل حملات طرق الأبواب وحملات توعية لحث المواطنين علي أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها وإتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وخطورة إلقاء الزيوت والمخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، بالإضافة إلي توزيع بروشورات تحمل عدد من الرسائل التوعية المائية.

وتابع رئيس مياه الجيزة قيام فريق المعامل والجودة المشارك بالقافلة برفع عينات عشوائية من مياه الشرب بمنازل المواطنين للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

ولفت رئيس مياه الجيزة إلى تقديم القافلة جانباً من أنشطة خدمة العملاء كخدمات فحص وقراءة عدادات المياه وبحث وحل عدد من الشكاوى المحاسبية للمواطنين.

وصاحب القافلة فريق من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والذي بدوره يقوم بحل الشكاوى التي قد تواجه المواطنين والمتعلقة بصيانة وإصلاح خطوط بمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكمل الفريق فعاليات القافلة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه،ووسائل التواصل مع الشركة كالخط الساخن ١٢٥ لتلقي الشكاوي والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" والموقع الإلكتروني للشركة.