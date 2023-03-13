الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

زيزو ينافس على جائزة لاعب الجولة في دوري الأبطال

زيزو
زيزو

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الاثنين، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الجولة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا ،  حيث خسر الأهلي من مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بخمسة أهداف مقابل هدفين، فيما حقق الزمالك انتصارًا هامًا على ضيفه الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتواجد أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك على رأس قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال أفريقيا.

وتواجد أيضًا الناميبي بيتر شالويلي مهاجم صن داونز، بعد تسجيله هدفين في شباك الأهلي.

كما تواجد وليد صبار لاعب الرجاء الرياضي المغربي، كذلك كلاوتس تشاما لاعب سيمبا التنزاني.

ونشر حساب دوري أبطال أفريقيا، التصويت، عبر موقع "تويتر" والذي سيستمر لمدة يوم، قبل أن يتم الإعلان عن الفائز.

كشف مصدر في نادي الزمالك عن آخر مستجدات القيمة المالية لصفقة إمام عاشور، الذي انتقل مؤخرًا إلى «ميتيلاند» الدنماركي مقابل 3 ملايين دولار، وتسببت في غضب جمهور القلعة البيضاء.

وقال المصدر إن الزمالك تلقى قيمة صفقة انتقال إمام عاشور إلى نادي ميتيلاند الدنماركي.

وأكد المصدر أن الزمالك حصل على قيمة الصفقة بالكامل والمقدرة بـ3 ملايين دولار، بعدما أرسل النادي الدنماركي المبلغ لحساب الزمالك في الأيام الماضية.

واعتبر جمهور الزمالك أن التفريط في إمام عاشور خلال منتصف الموسم أمرًا غير مقبول في ظل المنافسة على عدة ألقاب وغلطة من الإدارة لا تغتفر.

أبطال افريقيا أحمد سيد زيزو أحمد سيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الرجاء الرياضي دورى ابطال افريقيا

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وائل لطفي

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