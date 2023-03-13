رفض استئناف المتهم بالتحرش بطالبة واستمرار حبسه في البحيرة

قررت محكمة جنح مستأنف شبراخيت، اليوم الإثنين، رفض استئناف أمين المكتبة بإحدى مدارس إدارة شبراخيت التعليمية، المتهم بالتحرش الجنسي بطالبة بالصف الأول الإعدادي، على أمر حبسه احتياطيا.

ومن جانبه، قال محمد حمادة، محامي المجني عليها ومسئول وحدة الدعم القانوني بمؤسسة بنت النيل، إن المتهم قد تقدم باستئناف على أمر حبسه بغية إطلاق سراحه بأي ضمان مالي إلا أن المحكمة رفضت كافة دفوعه وأيدت القرار السابق، مضيفا أن الإجراءات تسير في مسارها نحو تقديمه وإحالته للمحاكمة الجنائية محبوسا، ويعد ذلك رسالة ردع شديدة لمواجهة تلك السلوكيات المشينة التي تهدد أمن وسلامة النساء والأطفال.

وفي وقت سابق قررت محكمة جنح شبراخيت، برئاسة المستشار أحمد حجازي، تجديد حبس أمين مكتبة بإحدى مدارس إدارة شبراخيت التعليمية، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش الجنسي بطالبة بالصف الأول الاعدادي.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر 2022، عندما تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا بورود بلاغ من والد الطالبة حنين.ي، بالصف الأول الإعدادي بإحدى مدارس إدارة شبراخيت التعليمية، بأنه أثناء تواجد ابنته المجني عليها بفناء مدرستها، طلبت من أمين المكتبة عدد من الكتب فطلب منها الصعود للمكتبة وأثناء وجودها باغتها متحسسا أجزاء من جسدها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتقدم ولي أمرها بمذكرة لمديرة المدرسة، والتي أحالتها للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، والذي انتهى إلى ثبوت الخطأ في حقه وتوقيع جزاء خصم شهر من الراتب تم تخفيفه بموجب قرار من الإدارة المركزية لـ 15 يوما فقط لارتكابه سلوكا مشينا على نحو جاء بصدر القرار.