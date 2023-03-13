الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مؤتمر جوارديولا: مسيرتي مع السيتي متوقفة على تحقيق دوري الأبطال

جوارديولا
جوارديولا

أكد الإسباني بيب جوارديولا أن مسيرته في مانشستر سيتي، سيتم الحكم عليها من خلال النجاح في دوري أبطال أوروبا، رغم منافسة فريقه على ثلاثة ألقاب في الموسم الحالي.

ويتطلع مانشستر سيتي الإنجليزي إلى مواصلة انتصاراته وتفادي المفاجآت عندما يستضيف لايبزج الألماني غدا الثلاثاء في جولة إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي تشهد غدا أيضا لقاء بورتو البرتغالي مع إنتر  الإيطالي.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت بألمانيا قبل ثلاثة أسابيع قد انتهت بالتعادل 1/1، حيث تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله النجم الجزائري رياض محرز في الدقيقة 27 ثم تعادل لايبزج في الشوط الثاني بهدف للاعب جوسكو جفارديول.

وقال جوارديولا عن تقييم مسيرته مع السيتي بتحقيق الأبطال: " نعم، هذا لا يعني أنني أتفق مع ذلك، لكن بالطبع سيتم الحكم علينا من خلال هذه البطولة".

أضاف: "كل الفرق في هذه المرحلة لديها الكثير من الإمكانات، غدا سيكون علينا فرض طريقة لعبنا، والقيام بواجبنا، ينبغي علينا الفوز بالمباراة".

وبعد تلك المباراة حقق مانشستر سيتي أربعة انتصارات متتالية منها ثلاثة في الدوري الإنجليزي الممتاز وانتصار واحد في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

واستعد مانشستر سيتي لمباراته الأوروبية بفوز صعب على مضيفه كريستال بالاس 1-صفر أمس الأول السبت، حيث حسم المباراة بهدف وحيد سجله النجم النرويجي إيرلينج هالاند من ضربة جزاء في الدقيقة 78.

جوارديولا بيب جوارديولا مانشستر سيتى لايبزج دوري ابطال اوروبا

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