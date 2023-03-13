محافظ الدقهلية يصدر حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء

أصدر د.أيمن مختار محافظ الدقهلية، الإثنين، حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والاحياء في عدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقال مختار إن الحركة الجديدة تأتي في إطار توجهات الدولة التي تستهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة، مضيفًا أن هذه الحركة الجديدة تأتي ايضا لتحقيق لمبدأ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزراء.

كما أشار المحافظ إلى أن الحركة تمت على أسس من العدالة والشفافية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات وإحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

شملت الحركة (ندب رولا مدحت من العمل بمديرية الطب البيطري للعمل نائب لرئيس حي غرب المنصورة، وندب مني المتبولي من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة نبروه للعمل نائب لرئيس مركز المنصورة وندب ناجي يحيي نائب رئيس مركز المنصوره للعمل نائب رئيس مركز ومدينة نبروه - وندب ذكريات صبري من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائب رئيس مدينة الكردي - وندب انجي سامي من العمل نائب رئيس مدينة الكردي للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة دكرنس وندب وائل محمد السيد مدير إدارة الأملاك بمركز ومدينة السنبلاوين للعمل نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين - وندب محمد الصبروت من العمل سكرتير مركز ومدينة شربين للعمل نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، وندب جيهان المرسي من العمل نائب رئيس مركز ومدينة منية النصر للعمل نائب رئيس مدينة الكردي وندب الدسوقي محمد الدسوقي من العمل نائب رئيس مدينة الكردي للعمل نائب رئيس مركز ومدينة منية النصر، وندب مديحة محمود صالح رئيس قرية كفر الحاج شربيني للعمل سكرتير مركز ومدينة شربين)، كما تم إلغاء ندب عبده ذكريا من العمل نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس وعودته لجهة عمله الأصلية.