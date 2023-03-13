الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يصدر حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء

د.أيمن مختار
د.أيمن مختار

أصدر د.أيمن مختار محافظ الدقهلية، الإثنين، حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والاحياء في عدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقال مختار إن الحركة الجديدة تأتي في إطار توجهات الدولة التي تستهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة، مضيفًا أن هذه الحركة الجديدة تأتي ايضا لتحقيق لمبدأ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزراء.

كما أشار المحافظ إلى أن الحركة تمت على أسس من العدالة والشفافية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات وإحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

شملت الحركة (ندب رولا مدحت من العمل بمديرية الطب البيطري للعمل نائب لرئيس حي غرب المنصورة، وندب مني المتبولي من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة نبروه للعمل نائب لرئيس مركز المنصورة وندب ناجي يحيي نائب رئيس مركز المنصوره للعمل نائب رئيس مركز ومدينة نبروه - وندب ذكريات صبري من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائب رئيس مدينة الكردي - وندب انجي سامي من العمل نائب رئيس مدينة  الكردي للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة دكرنس وندب وائل محمد السيد مدير إدارة الأملاك بمركز ومدينة السنبلاوين للعمل نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين - وندب محمد الصبروت من العمل سكرتير مركز ومدينة شربين للعمل نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، وندب جيهان المرسي من العمل نائب رئيس مركز ومدينة منية النصر للعمل نائب رئيس مدينة الكردي وندب الدسوقي محمد الدسوقي من العمل نائب رئيس مدينة الكردي للعمل نائب رئيس مركز ومدينة منية النصر، وندب مديحة محمود صالح رئيس قرية كفر الحاج شربيني للعمل سكرتير مركز ومدينة شربين)، كما تم إلغاء ندب عبده ذكريا من العمل نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس وعودته لجهة عمله الأصلية.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية رؤساء المدن مدن المحافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

مصر فى الصحف العربية: تراجع معدلات البطالة.. والاستثمارات الأجنبية الأبرز

أبو الغيط يلتقى المبعوث الأممى لسوريا: متضامنون لمواجهة كارثة الزلزال

باريس: البنوك الفرنسية لن تتأثر بأزمة بنك سيليكون فالي

المؤبد لنجل وزير البترول الأسبق لتلقيه رشوة 359 ألف جنيه

رمضان 2023.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل «جعفر العمدة» والقنوات الناقلة

حضور كبير من نجوم الفن في ملتقى The power of her.. وأمينة خليل: فهمت مشاعري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

أحمد الصغير

إلى د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.. عن صيد الطيور الجائر فى بحيرة ناصر!

محمود خليل

معاوية «الحفيد».. ومروان

ماجد حبته

القمع فى BBC بزعم الحياد!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟