الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

فيروس «H3N2».. علامات وأعراض أحدث أنواع الإنفلونزا الهندية

فيروس H3N2
فيروس H3N2

إنفلونزا H3N2 ، هي نوع فرعي من فيروس الإنفلونزا، انتشرت في الفترة الأخيرة  بسرعة في الهند، حيث أودت بحوالي 90 حالة حتى الآن، حيث يقال إن المرض يسبب حمى تستمر من 3 إلى 5 أيام وسعال طويل وبرودة لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع. 

يتسبب هذا النوع الفرعي من إنفلونزا H3N2 في مزيد من حالات دخول المستشفى مقارنة بالسلالات الأخرى، وتشمل الأعراض السعال المستمر والصداع والحمى والأعراض المرتبطة بالجيوب الأنفية وغيرها، ويمكن أن تسبب إنفلونزا H3N2 أمراض الجهاز التنفسي لدى البشر.

 فيما يلي العلامات والأعراض التحذيرية التي تشير إلى إصابتك بمرض خطير وتحتاج إلى دخول المستشفى، حيث  يمكن أن يتحول إلى حالة خطيرة ويعرض الشخص لخطر المضاعفات حتى الموت، فإذا كان الشخص يجد صعوبة في التنفس، أو يعاني من انخفاض في ضغط الدم، أو ارتفاع معدل التنفس، أو شفتين مزرقة، أو نوبات، أو ارتباك، فيجب نقله إلى المستشفى على الفور. 

ما هي الأعراض الشديدة لإنفلونزا H3N2

يسرد الدكتور جايالاكشمي، العلامات التالية للمرض الشديد لدى مرضى الأنفلونزا H3N2، حيث يمكن أن يسبب ضيق التنفس، بالإضافة إلى ظهور الالتهاب الرئوي ومضاعفات الجهاز التنفسي الأخرى.

القيء الشديد أو المستمر، يمكن أن يكون القيء الشديد أو المستمر من أعراض إنفلونزا H3N2 الشديدة، هذا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، حيث يمكن أن يحدث الجفاف إذا كان الشخص المصاب بإنفلونزا H3N2 لا يشرب كمية كافية من السوائل أو يعاني من قيء أو إسهال شديد.

كما أن انخفاض ضغط الدم من الأعراض، حيث يمكن أن يحدث انخفاض في ضغط الدم إذا كان الشخص المصاب بإنفلونزا H3N2 الشديدة يعاني من الجفاف.

ويمكن أن يحدث معدل تنفس مرتفع إذا كان الشخص المصاب بإنفلونزا H3N2 الشديدة يعاني من صعوبة في التنفس أو انخفاض تشبع الأكسجين، مع تفاقم الحالات الطبية المزمنة، حيث يمكن أن تؤدي إنفلونزا H3N2 إلى تفاقم الحالات الطبية المزمنة الحالية مثل الربو أو مرض السكري.

وأشار الأطباء إلى أن الشفتين أو الوجه المزرقان علامة على انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، والتي يمكن أن تحدث مع التهابات الجهاز التنفسي الحادة مثل الالتهاب الرئوي، بالإضافة إلى حدوث نوبات أو تشنجات نتيجة الحمى، والتي يمكن أن تحدث مع الحالات الشديدة من الأنفلونزا أو غيرها من الالتهابات الفيروسية.

وتعتبر الحمى الشديدة التي تستمر لأكثر من ثلاثة أيام من الأعراض الشائعة لإنفلونزا H3N2، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأنفلونزا، ويمكن أن تكون علامة على حالة أكثر خطورة من المرض.

كما أن التعب الشديد أو الضعف هو عرض شائع آخر لإنفلونزا H3N2، حيث يستخدم الجسم الكثير من الطاقة لمحاربة الفيروس، بالإضافة إلى ألم الصدر وهو مرض تنفسي فيروسي يصيب الجهاز التنفسي العلوي بالدرجة الأولى.

العلامات والأعراض التحذيرية إنفلونزا H3N2 فيروس الإنفلونزا الأعراض الشديدة لإنفلونزا H3N2 أوجاع الجسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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