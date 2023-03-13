اليوم انطلاق معسكر الحكام على ثلاثة أفواج تحت قيادة بيريرا

انطلق اليوم الأثنين معسكر الحكام فى حضور 150 حكما ومساعدا لمدة 7 أيام على أن ينتهى المعسكر يوم 20 من الشهر الجاري.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن المعسكر يحضره 150حكما مقسمين على ثلاثة أفواج بواقع 50حكما لكل فوج.

وتابع المصدر أن البرتغالى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، استغل فرصة توقف الدورى للتعرف على امكانيات الحكام الفنية بعد ان تولى المهمة مؤخرا بعد رحيل الانجليزى مارك كلاتنبرج.

ومن ناحية أخرى اتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عددًا من القرارات خلال جلسته الأخيرة، وجاءت كالتالي:

تكليف خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد والكابتن حازم إمام عضو المجلس بمرافقة بعثة منتخب مصر الأول في مالاوى، واللواء حلمى مشهور والكابتن محمد بركات بمرافقة بعثة المنتخب الأوليمبى في زامبيا.

الموافقة على العرض المقدم من الشركة المتحدة لرعاية الاتحاد لأربع سنوات مقبلة.

تطبيق تصور مسابقات الناشئين لجميع المراحل السنية من خلال دورى المناطق ودورى القطاعات ودورى الجمهورية، بالإضافة إلى منتخبات المناطق.

الموافقة على اعتماد المعايير الخاصة باختيار مدربي المنتخبات الوطنية تمهيدًا لتشكيل منتخبات مواليد 2005 و2007 و2008 و2009.

دراسة تشكيل منتخب الظل من مواليد 2003 وما بعدها، للمشاركة في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، بالتنسيق مع روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول.

التأكيد على ضرورة حصول مدربى أندية القسم الأول على الرخصة A على الأقل، على أن يتم الحصول علي الرخصة pro بالنسبة لهؤلاء المدربين خلال عامين، مع ضرورة حصول مدربى الناشئين بأندية القسم الأول على الرخصة B على الأقل، علي أن يحصل هؤلاء المدربون علي الرخصة الأعلى التي تليها خلال عامين.

التأكيد على ضرورة حصول مدربى أندية القسم الثانى علي الرخصة B على الأقل، ، وحصول مدربى الناشئين بأندية القسم الثانى على الرخصة C على الأقل، علي أن يحصل هؤلاء المدربون علي الرخصة الأعلى التي تليها خلال عامين، ولن يُسمح لمن يخالف هذه المعايير بممارسة عمله في الأندية.

الموافقة على إقامة دورة لمدربي البنات لعدد 30 فردا للرخصة C بالتعاون مع الكاف.

مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لإيفاد مطور فنى للتعاون مع الاتحاد المصرى.

الموافقة على اشتراك منتخب مصر للكرة الشاطئية في دورة بيلاروسيا الدولية الودية أغسطس المقبل استعدادا لكأس العالم.

تشكيل إدارة للأكاديميات بإشراف عامر حسين ومحمد بركات وحازم إمام أعضاء المجلس.

الموافقه على إقامة المباراة الودية للمنتخب الأوليمبي أمام نظيره السودانى يوم 18 مارس الجارى.