خبير اقتصادي يوضح مخاطر انهيار «سيليكون فالي»على أسواق المال والاقتصاد الأمريكي

أوضح محمد يسلم الفلالي، الخبير الاقتصادي، أن الخطر الذي يشكله انهيار بنك "سيليكون فالي" على أسواق المال والاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى ما قامت به واشنطن من التحرك والتدخل كان متوقعا من قبل لأن خطورة البنوك تؤثر على النظام البنكي وهذا ما حدث بالضبط ، خاصة أن بنك "سيليكون فالي" في الترتيب الـ 16 في الولايات المتحدة، وفي نفس الوقت يتعامل مع عملاء لهم أهمية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.

وأكد خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب علي قناة القاهرة الإخبارية من لندن، أن بنك "سيليكون فالي" لديه معلومات مهمة للسياسة الاقتصادية والجيو اقتصادية للولايات المتحدة، وبالتالي كان من المهم أن تتدخل الولايات المتحدة خاصة الفيدرالي ووزارة الخزانة، والأهم هنا أن التدخل يمثل إشكالية بالنسبة لمدى أهمية البنوك.

و حول كيف سيؤثر هذا الانهيار على تعامل البنوك مع المخاطر؟، قال "الفلالي"، إن بنك "سيليكون فالي" وقع في بعض الأخطاء الخطيرة بالنسبة للبنوك، وقام البنك باستثمارات كأي بنك بالسندات لكنه لم يقم بما تقوم به البنوك الأخرى، وهو نوع من الاحتياط عند تغير الفائدة ولم يقم بذلك مما أدى أن زيادة الفائدة أثرت علي قدراته في دفع ما عليه من استحقاقات.

- تخفيض الضغوط التشريعية

وأردف أن القوانين والمعايير البنكية في الولايات المتحدة شددت في عام 2008 على غرار أوروبا وبعض دول في آسيا على قوانين البنوك، ولكن في 2018 غيرت واشنطن قوانينها وبسطت الإجراءات وخفضت الضغوط التشريعية على أنواع معينة من البنوك وهي الأشهر والتي تملك أصول أقل من 250 مليار دولار، مما أدى إلى زيادة القروض وتخفيف السياسيات داخل البنك ضد المخاطر.

وتصدر بنك سيليكون فالي"SVB "، الذي يعد الوجهة المفضلة للشركات الأمريكية الناشئة في مجال التقنية، عناوين الأخبار وذلك بعد انهياره بسبب سحب غير اعتيادي للودائع وأزمة في رأس المال.