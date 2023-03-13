الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل بتهمة قتل حماته والتمثيل بجثتها في البدرشين 4 أيام

حبس عامل
حبس عامل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه، بقتل حماته والتمثيل بجثتها في البدرشين بسبب خلافات أسرية بينهم، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

 وأمرت الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

 كان أنهى عامل حياة حماته طعنًا بسلاح أبيض في البدرشين بسبب خلافات أسرية وقطع جثتها وتخلص منها، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

بداية الواقعة

 البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتوصلت تحريات رجال المباحث أن زوج إبنة المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها بسلاح أبيض، وقطع جثتها وتخلص منها، بسبب خلافات أسرية. 

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

النيابة العامة عامل ذمة التحقيقات رجال المباحث الطبيب الشرعي

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وائل لطفي

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