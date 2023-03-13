الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تُصدر الشحنة الثانية من المشغولات الذهبية لأسواق الخليج

المشغولات الذهبية
المشغولات الذهبية

أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تصدير ثاني شحنة من المشغولات الذهبية المصرية، لأسواق الخليج، بعد قرار إلغاء رسوم التثمين.

وقال «العربي»، في بيان، اليوم الإثنين، إن اتحاد الغرف التجارية لا يدخر جهدًا لدعم كل القطاعات التجارية لتنمية الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، وتنفيذ التكليفات الرئاسية بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وأشاد بمجهودات مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في تطوير منظومتي الإنتاج والتجارة للمجوهرات المصرية، بما يتماشي مع التطورات العالمية. 
وفي السياق ذاته، قال هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العام للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار إلغاء رسوم التثمين كان له أثر مباشر على إعادة تصدير المشغولات الذهبية المصرية ومنح المنتج المصري القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضح أنه تم تصدير شحنتين منذ صدور القرار الوزاري، قدرت الأولى بـ10 كيلوجرامات، بينما تقدر الثانية بحوالي 12 كيلوجرامًا من المجوهرات للأسواق السعودية، ذلك بالإضافة لشحنة جديدة تتمها إحدى الشركات، حوالي 20 كيلوجرامًا من المشغولات الذهبية جميعها من عيار 21.

ولفت إلى دراسة زيادة صادرات المشغولات الذهبية لأسواق منطقة الخليج بالكامل؛ من خلال التواصل المستمر مع تلك الأسواق والبحث عن الفرص التصديرية المناسبة.
وأضاف أن معرض "نبيو" استطاع خلال نسختين فقط أن يصبح واحدًا من أهم المعارض في الشرق الأوسط وإفريقيا لصناعة وتجارة المشغولات الذهبية، ويعد فرصة هامة ليس فقط لمنتجي المجوهرات وإنما للمنتجين الدوليين لماكينات إنتاج المشغولات الذهبية وللصناعات المغذية لتجارة المجوهرات.
وحول الأسواق المستهدفة، قال «ميلاد» إن الأسواق العربية والإفريقية هي المستهدفة في الوقت الراهن؛ نظرًا لإقبالها علي المنتجات المصرية ومعرفة المنتج المصري للذوق العام لتلك الأسواق، مشيرًا إلى أن إقبال الأسواق العربية يتركز على عيار 21، بينما تُقبل أسواق شمال إفريقيا على شراء عيارات 21 و18.

التجارة و الصناعة الاتحاد العام للغرف التجارية أسواق الخليج التموين و التجارة الداخلية التكليفات الرئاسية المهندس إبراهيم العربي المشغولات الذهبية رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

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