الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

يوفنتوس يحقق فوزا مثيرا على سامبدوريا فى الدورى الإيطالى

يوفنتوس وسامبدوريا
يوفنتوس وسامبدوريا

تمكن فريق يوفنتوس من الفوز على سامبدوريا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

 

وحلّ سامبدوريا ضيفًا على يوفنتوس ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

 

ونجح فريق يوفنتوس في التقدم عن طريق بريمير من رأسية رائعة في الدقيقة 11 بعد عرضية وصلت له من ركنية لعبها كوستيتش.

 

وفي الدقيقة 26 عزز يوفنتوس تقدمه بهدف ثان من رأسية لأدريان رابيو، بعد تمريرة عرضية لعبها فابيو ميريتي.

 

ولم يستمر تقدم يوفنتوس طويلاً، وقلص أوجيلو الفارق بهدف أول لسامبوريا في الدقيقة 31.

 

وسريعًا بعد دقيقة واحدة، أضاف فيليب جوريتشيتش الهدف الثاني لسمابدوريا في الدقيقة 32.

 

في الشوط الثاني، تمكن رابيو من إعادة التقدم ليوفنتوس بهدف ثالث في الدقيقة 64 من تسديدة صاروخية، واحتسب الهدف بعد الرجوع للفار.

 

وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء في الدقيقة لكن أهدرها دوشان فلاهوفيتش بعد أن سددها في القائم.

 

وقبل إطلاق صافرة النهاية، أحرز ماتياس سولي الهدف الرابع ليوفنتوس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

 

حسمت المباراة بفوز يوفنتوس 4-2 ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع، وسامبدوريا متذيل الترتيب لديه 12 نقطة.

يوفنتوس سامبدوريا الدورى الايطالى أدريان رابيو

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